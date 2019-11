Nachdem eine Schülerin vom Thor-Heyerdahl-Gymnasium in Kiel-Mettenhof am Montag, 25. November, auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann angehalten und attackiert worden ist, fährt die Polizei Streife an dem Bildungszentrum. Die Schule geht offen mit dem Vorfall um und mahnt zur Besonnenheit.