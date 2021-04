Kiel

Ein blaues Oberteil mit weißen Punkten hängt auf dem Kleiderbügel. Darunter eine rosa Hose aus Baumwollstoff. So groß, dass ein dreijähriges Kind hineinpasst. "Von da an passierte es oft", steht auf dem Schild neben dem Pyjama. Und: "Er stellte mich auch anderen Männern zur Verfügung."

Auf einem weiteren Bügel hängt eine schwarze Jeans, Schlitze an den Knien. Darüber ein grauer Rundhalspullover. "Nach dem Barbesuch schnappte die Tür hinter mir nicht zu", steht davor.

Outfits wie diese stellt Emely Egerland in ihrer Ausstellung "Was hattest du an?" vom 10. bis 25. April in der Holstenstraße 49 in Kiel aus, um das Thema sexuelle Gewalt und falsche Opferschuld sichtbar zu machen. "Jede Person, die sich jemandem anvertraut, soll eine angemessene Reaktion erhalten", erklärt die 27-jährige Kielerin.

Die Frage "Was hattest du an?" unterstellt Mitschuld

Das sei bislang häufig nicht der Fall. Gerade mit der Frage „Was hattest du an?“ sähen sich Opfer sexueller Gewalt oft konfrontiert, wenn sie sich Freunden und Familie anvertrauten oder Anzeige erstatteten, sagt Egerland. Als ob die Kleidung sie zu Mitschuldigen machte. 13 ausgestellte Outfits sollen deshalb verdeutlichen: Es spielt keine Rolle, was das Opfer getragen hat.

Mit ihrem Freund René Unger widmet sie seit Dezember 2019 ihre Freizeit diesem Projekt. Durch Zufall entdeckte sie in den sozialen Medien die amerikanische Ausstellung "What were you wearing?" ("Was hattest du an?"). "Es ist einfach umzusetzen und wirkt so stark, das müsste man auch hier machen", war Egerlands Gedanke.

13 Outfits zeigen sexuelle Gewalterfahrungen

Gedacht, getan. Sie hätte die Outfits der ursprünglichen Ausstellung auch hier zeigen können, sagt Egerland. "Wir wollten aber norddeutsche Geschichten." Auf ihrer Homepage machte sie also darauf aufmerksam, dass sich Betroffene an sie wenden können, um ihre Erfahrungen mit ihr zu teilen.

13 Geschichten kamen so zusammen – eine davon ist Egerlands eigene. Die Ausstellung sei vielleicht eine Art Therapie für das, was ihr widerfahren sei, sagt sie. Und sie solle nicht nur ihr helfen. "So viele Menschen wie möglich sollen etwas Positives aus diesen negativen Erfahrungen ziehen", erklärt sie. "Jeder sollte mehr Verständnis zeigen, weniger urteilen, weniger hinterfragen."

Die Opfer, die sich Egerland anvertraut haben, sind heute zwischen 16 und 25 Jahren alt. "Vermutlich, weil wir diese Gruppe über die sozialen Medien am besten erreicht haben", sagt sie. Viele der Betroffenen stammten aus dem Raum Kiel. Ihre oft Jahre zurückliegenden Geschichten stehen anonym neben den Kleidungsstücken. Die meisten erzählen von Vergewaltigung, einige von anderen Formen sexueller Gewalt.

Beklemmend, erschütternd ist der Gang durch die Ausstellung. Kleidungsstücke wie diese könnten in jedem Schrank hängen. Von Outfit zu Outfit wird deutlicher, warum dieses Thema Aufmerksamkeit braucht.

Zur Ausstellung Sechs Personen können wegen der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen die Ausstellung in der Holstenstraße in Kiel zeitgleich anschauen. Deshalb gibt es ein Ticketsystem, auch wenn der Eintritt durch private Spenden und die Unterstützung vieler Partner kostenfrei ist. Die Ausstellung ist montags bis freitags, 13 bis 19 Uhr, und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Unter www.washattestduan.de können Karten für einen Zeitraum von einer halben Stunde reserviert werden.

Outfits stammen von weiblichen Opfern

Ihre Originalkleidung ist dabei nicht zu sehen. Egerland hat im Freundeskreis und über Second-Hand-Plattformen Kleidungsstücke gesammelt, die den Originalen ähneln. "Wir wollen keine Sensationslust schüren", erklärt sie. Das nimmt den Geschichten dahinter aber nicht ihre Wucht. Die echten Outfits seien auch nicht immer verfügbar: Sie stammten aus der Kindheit oder seien noch bei der Polizei, die Opfer hätten sie verbrannt oder trügen sie weiterhin.

Männerkleidung ist nicht unter den Ausstellungsstücken. "Leider ist kein Mann auf uns zugekommen", sagt Egerland. Sie hätte die Ausstellung gern diverser gestaltet. "Aber ich wollte authentisch bleiben."