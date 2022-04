Bevor er zum Wohn- und Kreativquartier wurde, befand sich auf dem Gelände des Anscharparks in der Wik das Marine- und Garnisonslazarett. Die Fotoausstellung „Ich hab’ alles gesehen, es war nichts mehr da“, die am Freitag, 1. April, eröffnet wird, zeigt es in künstlerisch-dokumentarischen Ansichten.