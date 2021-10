Kiel

„Monochrom“. Das hört sich verdächtig nach monoton an, ist es aber keineswegs. Zumindest nicht in der Galerie Umlauf unterm Dach der Alten Mu, wo derzeit neun Kreative aus ganz Deutschland ihre Schwarz-weiß-Fotos zeigen.

Fotos in Schwarz-Weiß reduzieren den Blick auf das Wesentliche

Marike Reinack mag und macht gern Bilder in Schwarz-Weiß. Vielleicht auch, weil sie als gelernte Industriemechanikerin handwerklich vorbelastet ist und Freude an den vielen Zwischenschritten vom Drücken auf den Auslöser bis zum fertigen Bild hat. Ganz pragmatisch schätzt sie es zudem, dass der Verzicht auf viele Farben für analoge Arbeiten einfach vergleichsweise wenig aufwendig ist. Weil die 24-Jährige davon unabhängig nicht allein der Meinung ist, dass das Monochrome – also das Einfarbige – bei genauem Hinsehen jede Menge Zwischentöne birgt und außerdem in erhellender Weise den Blick zur „Reduzierung auf das Wesentliche“ lenkt, hat sie Gleichgesinnte um sich geschart.

Zum Beispiel den Berliner Daniel Anhut, der unter anderem ein bemerkenswertes Auge für „Lost Spaces“ hat und die Ästhetik des Verfalls hervorhebt. Oder Anna Försterling aus Freiberg in Sachsen mit Aufnahmen von stiller Intimität. Oder die Hamburgerin Felicitas Schwenzer, deren Frauenbilder Eigenwilligkeit, Selbstbewusstsein und Sinnlichkeit zugleich ausdrücken.

Marike Reinack indes ist nicht nur jung an Jahren, sondern auch an fotografischer Erfahrung. Erste Ende 2018 begann sie, ihre Umwelt durchs Objektiv zu betrachten und sich die dazu nötige Technik anzueignen. Aktuell ist sie stark in der experimentellen Fotografie unterwegs und lässt sich etwa durch die Effekte von Doppel- oder Mehrfachbelichtungen überraschen.

Acht weitere Künstler sind in der Ausstellung dabei

Weil die Schwarz-weiß-Fotografie im Allgemeinen eine wahrlich bunte Welt öffnet, kam die junge Frau, die inzwischen an der FH Kiel Internationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen studiert, auf die Idee, diese Ausstellung zu organisieren. Einige der acht weiteren Beteiligten kannte sie schon persönlich, andere sprach sie über Instagram an – und allesamt waren sie mit Freude dabei. Die Klammer zwischen ihnen bildet der Verzicht auf Vielfarbigkeit, davon abgesehen wird mitnichten die reine Lehre des Analogen zelebriert. Manche arbeiten von A bis Z mit klassischer Technik, andere fertigen aus belichteten Filmen digitale Abzüge oder begeben sich einfach mal mit der Digi-Kamera auf Pirsch. Daniel Anhut, der es derart unorthodox hält, formuliert seine Einstellung so: „Egal womit man arbeitet, es ist einfach nur Handwerkszeug.“

Die Ausstellung „Monochromie“ in der Galerie Umlauf unterm Dach der Alten Mu ist noch bis zum 23. Oktober geöffnet. Am 15. Oktober von 15 bis 19 Uhr, am 16. Oktober von 17 bis 22 Uhr, am 17. Oktober von 12 bis 17 Uhr sowie am 22. Oktober von 12 bis 19 und am 23. Oktober von 16 bis 20 Uhr.