"Ich wollte, dass jeder im Vorbeigehen ein Bild finden kann, das ihm gefällt", sagt Kaddy Saho (20), die ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Kieler Stadtgalerie absolviert hat. Sie hat aus den 1600 Kunstwerken der Stadtbilderei 115 Bilder ausgesucht, die nun unter dem Titel "Bilder leihen wie Bücher – 40 Jahre Stadtbilderei" bis zum 19. September im Foyer der Stadtgalerie gezeigt werden. "Alle Bilder hängen hier gleichwertig nebeneinander, die Hierarchie wurde aufgelöst", sagt Stadtgalerie-Direktor Peter Kruska.

Unter den Bildern sind allerdings einige ganz neu im Bestand der Stadtbilderei, denn der Förderverein hat der Stadtbilderei zu ihrem Jubiläum 24 aktuelle Werke von Kieler Künstlern geschenkt. "Wir haben einige Kieler Galerien gebeten, fünf ihrer ausgestellten Werke für uns auszuwählen."

Dabei hat der Vorsitzende des Fördervereins, Reinhard Take, darauf geachtet, keine kommerziellen, sondern nur von Künstlern geführte Galerien anzufragen. Von der Auswahl der Galerien habe der Förderverein schließlich drei Werke für die Stadtbilderei ausgesucht und angekauft, berichtet Take.

Stadtbilderei ermöglicht Zugang zur Kunstwelt

Auf diese Weise ermögliche die Stadtbilderei regionalen Künstlern, ihre Werke auszustellen, das sei eine optimale Werbefläche, fügt Kruska hinzu. Neben der Kunstvermittlung ist nämlich auch der Gedanke der Künstlerförderung zentral für die Artothek. Landschaftsmalereien, Porträts, Collagen und Fotografien – die große Wand im Eingang der Stadtgalerie ist nun mit einer abwechslungsreichen Wahl an Kunstwerken bestückt.

"Ich weiß, dass der Zugang zur Gegenwartskunst manchmal schwierig ist", gibt der Direktor der Stadtgalerie zu. Die Stadtbilderei schaffe hier einen perfekten Eintritt in die Kunstwelt. Entleiher haben die Möglichkeit, aus den Regalen der Stadtbilderei ihre Favoriten auszusuchen, diese in einem festen Pappkarton mit nach Hause zu nehmen und die Bilder dort in vertrauter Umgebung auf sich wirken zu lassen. Allein das Durchsehen der Bilder auf der Suche nach einem Werk zum Ausleihen ermögliche einen sehr haptischen Zugang zur Kunst, findet Kruska.

Stadtgalerie und Stadtbilderei teilen sich seit dem Jahr 2000 die Räume im Neuen Rathaus in der Andreas-Gayk-Straße. Die Kieler Stadtbilderei ist die älteste und größte von insgesamt elf Artotheken in Schleswig-Holstein.

Seit ihrer Gründung erweitert sie ihren Bestand um Arbeiten vornehmlich junger lokaler und regionaler Künstler. An vier Tagen der Woche können Kieler hier für ihren privaten oder geschäftlichen Gebrauch Originalkunstwerke ausleihen.Die Entleihung läuft ähnlich wie in einer Bücherei mit einem Leihausweis ab, alle vier Monate können die Bilder wieder getauscht werden. Für Hängungen in Büroräumen, Kanzleien oder Praxen bieten sich zusammengestellte Bilderserien an, deren Hängung die Stadtbilderei übernimmt.

Von Hannah Küppers