Kiel

Ein Meer aus Plastikbechern, Flaschen, Kippen, Scherben, Kronkorken: Eigentlich ist die Reventlouwiese an diesem frühen Sonnabendmorgen keine Wiese, sondern ein Müllplatz.  Ekliger und manchmal auch gefährlicher für die Truppe vom Abfallwirtschaftsbetrieb ist der Dreck, den man nicht gleich sieht, weil er in den Hecken liegt: Exkremente, benutzte Kondome, vereinzelt Spritzen. Locker 3000 Menschen, so sagen Augenzeugen, haben hier in der Nacht die Sau rausgelassen. Von mehr als 1000 berichtet die Polizei. Es kommt zu Schlägereien mit mehreren Verletzten. Mehrfach müssen Ordnungshüter ausrücken

Viel Müll landet neben Tonnen und Containern

„Füttere mich“, steht auf einem großen Müllcontainer. Die Aufforderung bleibt vielfach unbeachtet. 62 Mülltonnen hat der Abfallwirtschaftsbetrieb (ABK) entlang der Kiellinie aufgestellt, dazu 14 extragroße Abfalleimer, zwei Glascontainer, etliche Stand-Aschenbecher, mehrere Dixi-Toiletten und „Pinkelsterne“, an denen sich vier Herren gleichzeitig erleichtern können. Doch der meiste Müll landet neben den Tonnen. Die Nutzung der Toiletten: ausbaufähig.

Abfall sortieren? „Das schaffen wir nicht“

Es ist 5.30 Uhr. Zumindest scheint die Sonne. Sven Wiese, ABK-Sachbereichsleiter Straßenreinigung Süd-Ost, steht mit dem OB zusammen. Ulf Kämpfer ist ja kein Abfall-Profi. Also kurze Lagebesprechung: Wo anfangen? Wohin mit dem ganzen Müll? Was ist mit den vielen Scherben auf Gehweg und Wiese? Wiese guckt ziemlich ernst. Unverständnis, Ohnmacht aber auch Verständnis für die Lust am Feiern mischen sich in seiner Miene zu einer schwer beschreibbaren Gefühlslage. Doch nun gilt es anzupacken, und der Oberbürgermeister – ausgestattet mit ABK-Weste, Müllgreifer, Handschuhen und blauem Abfallsack – braucht ja seine Einweisung. Also: Alle Flaschen einschließlich Leergut in die Glascontainer, der ganze Rest in den bereitgestellten ABK-Bulli. Müll sortieren? „Dann würden wir das nie schaffen“, sagt Wiese. Für Scherben, Kippen und das viele andere Gefitzel kommt später die Kehrmaschine. Die gesamte Müllbilanz für die Kielline: Rund 20 Tonnen in zwei Wochen.

Wer an diesem Morgen auf die Reventlou-Wiese blickt und sagt: „So viel Müll!“, der erntet ein mildes Lächeln von den vier ABK-Leuten, die hier zur Extraschicht angerückt sind: „Das ist heute so gut wie nix“, sagt Mitarbeiter Torben Harder. Zwei Kubikmeter passen auf den Bulli, und das dürfte wohl langen, um alles wieder schier zu bekommen. Auch Kämpfer zieht entschlossen los, schnell ist der erste Sack voll. Um fünf Uhr hatte der ABK ihn von zuhause abgeholt – nach einer kurzen Nacht. Bis nach 24 Uhr war der Oberbürgermeister mit dem Kommunalen Ordnungsdienst unterwegs, unter anderem im Schrevenpark. „Die meisten Menschen sind sehr einsichtig“, sagt Kämpfer. Nach mehrfacher Ansage habe der Ordnungsdienst nur eine Musikanlage einkassieren müssen. Doch genervt von den Kontrollen haben viele Partyleute ihre Aktivitäten Richtung Kielline verlagert – und an die Strände.

ABK-Nachtschicht nach Pöbelleien gestrichen

An diesem frühen Morgen will der OB sich persönlich zum Thema Müll einen Eindruck verschaffen – und den städtischen Abfallprofis für ihren Einsatz danken. Von fünf bis zehn dauert deren Frühschicht. Zeitweise war der ABK auch nachts im Einsatz. Doch es gab so viele Pöbeleien und Angriffe, dass man diese Schicht wieder kippte.

Zur Galerie In der Nacht feiern mehr als 1000 Menschen. Am frühen Morgen zeugen Zerstörungen und eine riesige Müllmenge an der Kiellinie von einer Party, die wieder einmal aus dem Ruder lief.

Kämpfer hat Verständnis dafür, dass sich Vieles entladen muss, wofür im Lockdown kein Raum war. „Natürlich wollen die Menschen feiern.“ Doch das, was sich hier zeige, sei mit Corona nicht zu entschuldigen: „Das ist einfach schlechte Erziehung.“ Das Thema Alkoholverbot treibt den OB weiter um, doch sei er kein Freund großflächiger Lösungen, dafür gebe es in Schleswig-Holstein auch gar keine Rechtsgrundlage: „Was ich mir wünsche, ist die Möglichkeit, bei Bedarf punktuell und schnell reagieren zu können.“ Eine Art Besteckkasten gegen Corona-Kollateralschäden sozusagen. Gegen Lärm, Müll, Vandalismus und auch Drogenhandel, der sich schnell dorthin ausbreitet, wo viele Menschen zusammenkommen.

Auch die CDU rückt zum Reinemachen an

Auch die Union rückt an diesem Morgen zum Müllsammeln an, allerdings erst um acht, und da ist der meiste Dreck schon weg. Das Verhalten einiger Feiernder an der Kiellinie sei inakzeptabel, sagt Florian Weigel, Vorsitzender des CDU Ortsverbandes Westufer/Ravensberg: „Prügeleien, Sachbeschädigung und die Vermüllung dürfen wir nicht hinnehmen.“ Die Verwaltungsspitze müsse ein Konzept erstellen, „wie wir mit der Problematik in Kiel künftig umgehen“. Dazu könnten auch verstärkte Kontrollen von Polizei und Ordnungsdienst gehören.

Schäden gibt es reichlich, auch an diesem Wochenende. Da werden Aschenbecher demontiert, Absperrbaken beschädigt, Mülleimer verbeult, Dixi-Toiletten aufgerissen. Gar nicht zu reden von den vielen Flaschen, die nicht nur auf dem Pflaster zerdeppert werden, sondern auch auf Wiese. Dort also, wo am nächsten Tag Familien mit kleinen Kindern das Wochenende und den Blick aufs Wasser genießen wollen. Und natürlich: Viel Müll landet auch in der Förde. Würde jeder weggeworfene Becher, jede Flasche, jede Kippe als Ordnungswidrigkeit geahndet und mit 50 Euro Bußgeld geahndet – es wäre ein Geldsegen für die Stadtkasse.

„Das war zum Teil echt die Hölle“

„Das ist wie Kieler Woche, nur schlimmer“, sagt Kai Wieburg. Obwohl als Security-Mann eigentlich nur für das Segelcamp der Stadtwerke zuständig, sieht er sich in der Nacht mehrfach zum Einschreiten genötigt: „Bei Körperverletzung kann man ja nicht einfach weggucken.“ Viele Schlägereien habe es gegeben und immer wieder Versuche, Absperrbaken zu klauen: „Zu zweit waren wir da völlig überfordert. Wieburg hat einen Schrittzähler. 17 Kilometer sei er in einer Nacht gelaufen: „Das war zum Teil echt die Hölle.“ Und am nächsten Wochenende geht es wieder los.