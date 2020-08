Am Tag nach dem tödlichen Unfall am Rathausplatz in Kiel gehen die Ermittlungen weiter. Was zu klären ist: Ob es sich um eine Unachtsamkeit des Lkw-Fahrers handelte oder ob das Zurücksetzen fahrlässig war. Beim Rangieren fuhr er gegen einen Fahnenmast. Der brach ab und erschlug eine 23-Jährige.