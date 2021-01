In der Anmeldung kündigten sie eine Demonstration "für eine gesunde Lebensweise" an - doch was dann aus den Lautsprechern der Teilnehmer einer Auto-Demo schallte, waren Warnungen vor angeblichen Gefahren der Corona-Impfung. Ist das erlaubt? Der Leiter der Kieler Versammlungsbehörde gibt die Antwort.