Kiel

Keine Sommerpause für die Arbeiten an der A215-Anschlussstelle Kiel-Mitte: In den kommenden Tagen ist das Tiefbauamt dort wieder im Einsatz. Das teilt die Stadt Kiel mit. Für Asphaltierungsarbeiten in Richtung Kiel müsse die Fahrbahn knapp eine Woche lang gesperrt werden.

Von Dienstag, 2. Juli, 7.30 Uhr, bis Montag, 8. Juli, 5 Uhr, ist die Hauptfahrspur in Fahrtrichtung Kiel gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Norden/ Eckernförde und zum Citti-Park soll weiterhin möglich sein.

Umleitungen über B76 und L318

Der Verkehr in Richtung Zentrum und in Richtung Schwentinental/ Plön/ Lübeck über die B76 wird in dieser Zeit über den Mettenhofzubringer, Skandinaviendamm und Kronshagener Weg geleitet. Alternativ dazu kann auch bereits in Blumenthal die Autobahn verlassen und auf der L318 über Flintbek und Molfsee nach Kiel gefahren werden.

Autofahrer müssen für diesen Umweg auf dem Weg nach Kiel entsprechend mehr Zeit einplanen.