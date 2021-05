Kiel

Die B 404 wird Schritt für Schritt zur Autobahn 21 umgebaut. Um den Abschnitt zwischen Klein Barkau und Wellsee ging es auf der Sitzung der Ortsbeiräte Meimersdorf/Moorsee und Wellsee/Kronsburg/Rönne. Mario Schönherr, Projektleiter der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH (Deges), die für diesen Abschnitt zuständig ist, warf einen Blick in die Vergangenheit.

Unstrittig war seit einiger Zeit, dass es am Knotenpunkt Wellseedamm eine Auf- und Abfahrt geben sollte. Das Gewerbegebiet Wellsee ist von dieser Straße und von der Edisonstraße umschlossen. Klar war auch, dass an der Edisonstraße eine Abfahrt von der Autobahn entstehen sollte. Zur Diskussion stand aber, ob hier auch eine Zufahrt nötig sei. Bei den Planungen im Jahr 2011 stand ebenfalls eine solche auf dem Papier. Doch der Bundesrechnungshof machte geltend, dass zwei entsprechende Anschlüsse in einer Entfernung von etwa 420 Metern nicht notwendig seien.

Finanzierung der Autobahnunterführung ist gesichert

Auch Zählungen, die auf ein hohes Verkehrsaufkommen hinwiesen, änderten nichts an dieser Einschätzung. „Das Kostspielige an einem solchen Projekt ist nicht die Fahrbahn selbst, sondern das notwendige Bauwerk an der Autobahn“, erläuterte der Projektleiter den Hintergrund des Problems. Auch die Stadt Kiel machte daher unmissverständlich klar, aus finanziellen Gründen nur für eine Abfahrt, aber nicht für eine Auffahrt an der Edisonstraße aufkommen zu wollen.

Unzufrieden mit dieser Entscheidung war unter anderem der Handels- und Industriepark (HIP) Kiel-Wellsee. So folgten ab 2019 vertiefende Gespräche zwischen ihm, der Deges, der Stadt Kiel, der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kiel und den betreffenden Ortsbeiräten. Das Ergebnis: „Es wird eine Zu- und Abfahrt an der Edisonstraße geben“, berichtete Schönherr. Es sei zu einer Einigung gekommen: „Die Stadt Kiel bezahlt die Zu- und Abfahrt.

Lesen Sie auch: Zufahrt zur Autobahn 21: Kiel-Wellsee hofft auf zwei Anschlüsse

Dafür übernimmt der Bund die Kosten für das notwendige Bauwerk.“ Es koste etwa fünf Millionen Euro. Die Edisonstraße wird durch eine Brückenkonstruktion unter der Autobahn hindurchgeführt. Auf der Seite, wo sie heraustritt, gegenüber dem Gewerbegebiet, wird eine Nebenfahrbahn für den langsameren Verkehr gebaut, die nach Moorsee führt. An ihr soll ein vier Meter breiter kombinierter Geh- und Radweg entstehen. Von Moorsee nach Schlüsbek kann der Verkehr dann im Anschluss auf einer Brücke über die Autobahn gelangen.

Auch der Bach Schlüsbek beim gleichnamigen Ortsteil ist vom Bau der Autobahn betroffen. So stellte der Ingenieur aus Berlin nicht nur die Unterführung der Edisonstraße und die Brücke über die Autobahn zwischen Moorsee und Schlüsbek vor, sondern als drittes Bauwerk eine Brücke, unter welcher der Bach weiter fließen kann. Unter ihr sollen auch Rehe und andere Tiere einen Weg zur anderen Straßenseite finden. Für Zweibeiner ist die Passage nicht gedacht: „Die Bürger haben sich an der Stelle einen Geh- und Radweg gewünscht“, erläuterte der Planer. Aber der sei bislang nicht vorgesehen.

Ortsbeiräte sind mit dem Ergebnis zufrieden

„Wir haben alle gemeinsam an einem Strang gezogen und sind mit dem gesamten Ergebnis sehr zufrieden“, sagte der Vorsitzende des Ortsbeirates Wellsee,Kronsburg/Rönne, Marco Outzen, auch im Namen seiner Kollegin vom Ortsbeirat Meimersdorf/Moorsee, Canan Canli. Es zeige sich, dass Kommunalpolitiker etwas bewirken könnten. Der Vorsitzende des Hip Kiel-Wellsee Thorsten Schlüter dankte ebenfalls dem Deges-Vertreter: „Es ist etwas Gutes herausgekommen.“ Dem Zusammenschluss sei daran gelegen, dass der Verkehr aus dem Gewerbegebiet zügig ohne Rückstaus abfließen kann.

Schönherr erläuterte den weiteren Fahrplan: Es gehe nun darum, einen landschaftspflegerischen Begleitplan zu erstellen und den Lärmschutz anzugehen. Er rechnet mit einem Baubeginn des Abschnitts im Jahr 2025. Bis dahin soll seines Wissens die Strecke bis Klein Barkau fertiggestellt sein, die in den Händen der Autobahn GmbH des Bundes liegt. Ein Besucher fragte den Deges-Vertreter nach den Planungen zur Südspange. „Wir sind an intensiven Untersuchungen dran, aber das Ergebnis ist noch offen“, antwortete Schönherr.