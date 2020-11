Die Überraschung ist gelungen: Als sich am Donnerstagmorgen Aktivisten von einer Autobahnbrücke in Kiel abzuseilen begannen, dauerte es nicht lange, bis Polizei kam und der Verkehr zusammenbrach. Auf Twitter beklagten die Aktivisten, dass die Polizei sie nicht gewähren ließ.

Autobahnblockade in Kiel - Aktivisten sind sauer auf die Polizei

Von Niklas Wieczorek