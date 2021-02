Kiel

Baudezernentin Doris Grondke (parteilos) betont, dass sie sich mit beiden Möglichkeiten anfreunden könne. „Die Sanierung der Kiellinie ist so oder so eine riesige Chance für Kiel.“ Die vorbereitenden Untersuchungen sind abgeschlossen, die Förderprogramme ausgelotet, eine Debatte über eine mögliche Autofreiheit durch die zusätzliche Variante vorerst befriedet. Am Donnerstag soll im Gremium noch einmal debattiert werden, wie die weiteren Schritte an der Kiellinie aussehen.

Konsens ist nun, dass die an einem Städtebauwettbewerb teilnehmenden Büros eine Variante mit und eine ohne Autos anbieten müssen. „Wir haben uns bewegt, wie man sieht“, sagt Baudezernentin Doris Grondke. Jetzt gehe es darum, im Prozess weiterzukommen. „Am Ende wollen wir bauen und umsetzen.“ Sie erwarte Bewerbungen von mindestens 15 Büros, die in Landschafts- und Stadtplanung Expertise haben: „Sie werden sich in hoher Zahl bewerben. Eine weitere Alternative ist da kein Hindernis.“

Mehr Autos als angenommen hatten die Ausweichstrecken passiert

Ein Hindernis für die Zustimmung zur autofreien Variante ist für viele Anwohner von Lindenallee und Feldstraße die Angst vor Ausweichverkehr. Während einer Versuchsphase im September 2019 waren mehr Autos als von der Stadt angenommen durch ihre Straßen gefahren. Der Protest begann schnell, nachdem die Stadt erste Pläne veröffentlicht hatte – und sich zunächst ausschließlich zur autofreien Variante bekannte.

Man habe Partikularinteressen zu wenig berücksichtigt, sagt Grondke rückblickend. Die Stadt habe bislang eine Hybridrechnung aufgemacht – aus tatsächlichen Zahlen und erwartetem Ausweichverhalten und „hielt es für machbar“. Doch der Widerstand in den Wohnquartieren hat Wirkung gezeigt. Nicht nur, dass in der weitere Umsetzung nun Verkehrseingriffe an der Feldstraße geprüft werden, die von den Ortsbeiräten vorgeschlagen wurden und Anwohner und Schüler schützen sollen. Die Verkehrszahlen sollen grundsätzlich noch genauer ermittelt werden. „Bis zur Entscheidung wollen wir für Fragen bereit stehen“, kündigt Grondke an.

Ratsversammlung fällt 2022 Entscheidung

Die endgültige Entscheidung nach der Ausschreibung des Wettbewerbs im Spätsommer und der Jurysitzung Ende 2021 werde 2022 ohnehin die Ratsversammlung fällen, so Grondke: „Kiel gehört den Kielern.“ Sie hoffe, dass das demokratische Ergebnis dann auch alle Seiten akzeptieren. Sie will dazu beitragen, indem die Ergebnisse öffentlich präsentiert werden.

Der weitere Zeitplan laufe auf einen Baubeginn nicht vor 2023 hinaus, sagt Grondke. Bis zum Frühjahr 2023 will die Stadt in jedem Fall die Sanierung des Berthold-Beitz-Ufers abgeschlossen haben. Dieser Sorgenabschnitt ist mittlerweile schon seit fünf Jahren eingezäunt, weil die Spundwand saniert werden muss. „Der Abstimmungsbedarf mit Kampfmittelräumdienst und Land ist sehr kompliziert“, sagt Grondke, der bewusst ist, dass ständige Verzögerungen kaum noch zu erklären sind.

2023 soll dann die große Umgestaltung beginnen. „Es ist ein planerischer Hochseilakt“, räumt sie ein. „aber wir tun alles, um unseren Haushalt zu schonen und trotzdem alle Kieler mit einzubinden.“ Sie hoffe, dass der Funke überspringt, dass die Kieler „ihre Visitenkarte“ als „ein Generationen-Thema“ erkennen und damit auch die lange Bauphase unterstützen. Wann Kiels Sahnestück fertig sein wird, da wagt Grondke keine Prognose. „Das wäre unseriös.“