Autofreie Kiellinie: FDP in Kiel will Bürger abstimmen lassen

Diese Ankündigung stellt selbst die Nominierung ihres Direktkandidaten für die Bundestagswahl in den Schatten: Die FDP will die Bürger über die dauerhafte Sperrung der nördlichen Kiellinie abstimmen lassen. Mit einem Bürgerentscheid soll das Projekt verhindert werden. Damit es dazu allerdings kommt, haben die Liberalen ein Bürgerbegehren angemeldet.

Dabei müssen 8000 Kieler gegen die Pläne der Stadt unterschreiben. „In Zeiten von Corona ist die Herausforderung dreimal größer als sonst“, sagt Dennys Bornhöft, Kreisvorsitzender der FDP. „Wenn die Bürger die Sperrung gut finden, werden wir uns dem nicht in den Weg stellen. Wir sind aber davon überzeugt, dass die Bürger eine solch weitreichende Entscheidung mittragen sollten.“

Schon in den Wochen zuvor wurde vehement über den Vorschlag der Kieler Verwaltung gestritten. Es gibt viel Zustimmung, aber eben auch Kritik. Vor allem Anwohner sehen erhebliche Nachteile. Auch Bornhöft findet den Rückbau von Infrastruktur nicht nachvollziehbar: „Den Verkehr stattdessen durch Straßen mit Anwohnern, Schulen oder Kitas umzuleiten, halte ich für falsch.“ Sollte das Bürgerbegehren Erfolg haben, müssen beim anschließenden Bürgerentscheid mindestens 16 000 Kieler und mehr als 50 Prozent der Wähler gegen die Pläne votieren, um es zu verhindern.

Maximilian Mordhorst wird Direktkandidat bei Bundestagswahl

Den Vorstoß seiner Partei unterstützt auch Maximilian Mordhorst: Der 24-Jährige wurde am Sonnabend mit 89,1 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst 2021 gewählt. Doch anders als erwartet sah sich der Jura-Student bei der vor dem Kreisparteitag abgehaltenen Mitgliederversammlung in seinem Wahlkreis Altenholz/Kiel/ Kronshagen mit einem spontanen Gegenkandidaten konfrontiert. Volker Müller, erst seit drei Wochen Mitglied bei der FDP, stellte sich zur Wahl, unterlag am Ende aber deutlich. „Es ist gut, dass die Mitglieder eine Wahl hatten“, sagte Mordhorst, „umso mehr freue ich mich über den Rückenwind.“

Große Hoffnung auf den Einzug in den Bundestag macht sich Mordhorst aber nicht: „Es wäre gegenüber den Wählern vermessen, sich Chancen auf das Direktmandat auszurechnen.“ Im Dreikampf zwischen SPD, CDU und Grünen will er aber Einfluss nehmen: „Die Menschen haben nach Corona viele Fragen an die FDP.“ Vor allem stehe er in einer Phase, in der viele Insolvenzen zu erwarten seien, mit seiner Partei für das „Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft“.

Neben der Sperrung der Kiellinie liegt Mordhorst die Verkehrswende auch grundsätzlich am Herzen. „Ich bin mit Kiels aktuellem Direktkandidaten Matthias Stein ( SPD) nicht einverstanden, wenn er sich als Fahrradabgeordneter bezeichnet. Wir wollen eine Verkehrspolitik, die sich nicht auf ein Verkehrsmittel beschränkt, sondern die alle Teilnehmer im Blick hat, auch den motorisierten Individualverkehr.“

Mordhorst steht als zweiter Direktkandidat in Kiel fest. Zuvor hatte bereits die CDU mit Thomas Stritzl ihren Kandidaten nominiert. Während sich bei der SPD mit Amtsinhaber Matthias Stein und Jungunternehmer Bastian Mahmoodi mindestens zwei Bewerber um die Kandidatur bemühen, geht bei den Grünen mit Luise Amtsberg nur eine Bewerberin ins interne Rennen.

