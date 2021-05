In den 1950er-Jahren siedelten sich die ersten Autohäuser an der Eckernförder Straße an. Im Laufe der Zeit entstand daraus die bekannte „Automeile“ mit Handel rund um Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, aber auch weiteren Branchen. Nun soll eine Teilstrecke der Veloroute ihren Platz hier finden.