Kiel

Kennzeichen mit dem Kürzel UA und der gelbblauen Nationalfarbe der Ukraine sind in Kiel nicht unbekannt. Bislang waren es meist Lastwagen, die über den Ostuferhafen mit den Fähren ins Baltikum fuhren. Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Lastwagenfahrer aber weg. Dafür sind immer öfter Geflüchtete mit ihren Autos aus Kiew, Odessa oder Kherson in Kiel unterwegs.

Bei der Stadt Kiel ist die Ankunft der Fahrzeuge aus der Ukraine auch nicht unbemerkt geblieben. „Bei der Kfz-Zulassungsstelle gab es bereits die ersten Ummeldungen“, bestätigt Kerstin Graupner, Sprecherin der Stadt Kiel.

Anzahl der ukrainischen Fahrzeuge ist unbekannt

Wie groß die Zahl der Fahrzeuge aus der Ukraine auf Kieler Straßen ist, lässt sich jedoch nicht feststellen. Bei der Zulassungsstelle darf aus Gründen des Datenschutzes nicht mehr nach Nationalitäten gefiltert werden.

Die Zahl der Ummeldungen ist jedoch eher gering. Dies dürfte nach Einschätzung der Meldestelle auch darauf zurückzuführen sein, dass es vom Bundesverkehrsministerium eine Befreiung von der Pflicht zur Ummeldung für die Autos aus der Ukraine gibt, die aktuell bis zum 31. Mai gilt, heißt es bei der Stadt.

Bis zu 90 Tagen dürfen sich Bürger der Ukraine ohnehin als Touristen in der EU aufhalten. Erst danach müssten sie sich hier bei den Behörden mit einem Wohnsitz anmelden und auch ihre Fahrzeuge registrieren.

Nur wenige Verkehrsverstöße bislang

Das gilt dann auch für die Postanschrift. Bislang reicht der berühmte Aufkleber am Briefkasten bei der Anschrift der Gastfamilie, damit die Post aus der Heimat die Geflüchteten erreicht.

Und wie sieht es bei Verkehrsverstößen aus? Dazu teilt die Stadt mit, dass man bislang nur wenige Verkehrsverstöße im Bereich des Welcome Centers am Stresemannplatz registriert habe. Die Verstöße lagen im Bagatellbereich.

Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldbescheid gab es bislang von Fahrzeugen mit ukrainischen Kennzeichen bislang in Kiel laut Stadt noch keine. Die Bußgeldstelle habe dann aber die Möglichkeit der Beschlagnahme des Fahrzeugs bis zur Bezahlung einer Sicherheitsleistung.

Eine Vollstreckung von Bußgeldern in der Ukraine sei zwar in der Theorie im Verfahren der Amtshilfe möglich. Aktuell sei dies derzeit „jedoch aus verschiedenen Gründen aussichtslos“ , so die Stadt.

Wie weit sich Halter von Fahrzeugen aus den Kampfgebieten mittels Datenabgleich über die Kennzeichen überhaupt ermitteln lassen, ist auch noch eine weitere Problemstellung.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob diese Frage der Kennzeichen überhaupt zu einem längerfristigen Problem wird, ist auch fraglich. Aktuell sind die ersten Menschen mit ihren Autos auch bereits wieder in die Ukraine zurückgefahren.