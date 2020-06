Kieler Ideen für die Hochzeitsbranche

Kiel

Der Kieler Benny Schmidt hat erst Entertainment Management studiert und sich dann mit seinem Unternehmen „Be a Star Production“ selbstständig gemacht. Er und sein Schulfreund Alexander Böhm haben sich darauf spezialisiert, Hochzeiten mit Foto und Film in Szene zu setzen und den Wedding King Award ins Leben gerufen. Während der Corona-Pandemie, in der die Branche in einer Krise steckt, entwickelten sie ein Hochzeitsmagazin, das immer mittwochs gesendet wird.

Die beiden 25-Jährigen kennen sich schon seit ihrer Zeit auf der Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf. „ Stefan Raab war schon immer ein großes Vorbild für uns, mein Traum ist, wie er Shows zu machen“, sagt Benny Schmidt. Und so zog es den Entertainer Schmidt und den Mediengestalter Böhm nach Köln, wo auch seit mehr als vier Jahren der Sitz des Unternehmens ist, zu dem mittlerweile 15 Mitarbeiter gehören.

Filme und Fotos von 100 Hochzeiten im Jahr

Jeweils zu zweit filmen und fotografieren sie auf rund 100 Hochzeiten bundesweit im Jahr, meistens in Köln und Kiel. „Wir haben dabei keine Zeitbegrenzung, das Paar kriegt das ganze Rohmaterial und einen Highlight-Film, der schon während der Feier oder am nächsten Tag fertig ist“, sagt Schmidt. Schnelligkeit sei ihre Stärke, möglich macht es die Arbeitsteilung der Mitarbeiter.

Während die Paare in Köln lieber Videos wollen und Fotos eher nebensächlich sind, mögen die Kieler es eher andersherum. Auch die Arbeit der freien Trauredner kommen in Köln mehr zum Einsatz als im Norden.

Und da eine Hochzeit viele Dienstleister braucht, haben sich die beiden in der Branche gut vernetzt und im Mai 2019 das erste Mal die Wedding King Awards, eine Messe in Form einer Show, mit 200 Gästen ausgerichtet. Vom Tortenbäcker, Floristen, Sänger bis zum Tischzauberer: „Da treten Dienstleister der Hochzeitsbranche live vor zukünftigen Brautpaaren auf“, sagt Alexander Böhm. So könnten die Paare im Rahmen einer Gala-Show selber Einblicke in die Arbeitsprozesse der Dienstleister bekommen und zeigen, was das Paar und die Gäste an dem großen Tag erwartet.

Wedding King Awards am 10. November

„Bestenfalls entdecken sie dabei ihren Lieblingsdienstleister“, sagt Benny Schmidt. In diesem Jahr ist die nächste Veranstaltung übrigens am 10. November in der Kölner Flora mit rund 400 Gästen auf großem Raum mit viel Abstand geplant. Anfang des nächsten Jahres möchten die beiden in Kiel durchstarten und rufen Hochzeitsdienstleister von hier auf, sich zu bewerben.

Eigentlich hätte in diesem Jahr alles noch größer werden sollen, doch auch in der Hochzeitsbranche sorgte die Pandemie für Stillstand. Nicht so bei den beiden Kielern, die die Zeit nutzten und vor zehn Wochen auf dem Youtube Kanal Wedding King TV das Wedding Wednesday Magazin auf die Beine stellten, das jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr über Aktionen in der Hochzeitswelt berichtet, ganz nach dem Motto „the show must go on“. Benny Schmidt betont aber auch, „dass wir keine Youtuber sind“.

Die beiden haben da eher eigene Ideen für ein Hochzeitsfernseh-Format im Kopf. Sie bekamen schon Anrufe von Sendern, die die Idee gut fanden, „aber sie wollen uns die Idee wegnehmen, und wir möchten lieber alles selber machen“. Nun heißt es erst einmal, die Corona-Zeit mit gutem Gefühl zu überwinden. Dafür hat Benny Schmidt vor kurzem den Bundesverband der Hochzeitsdienstleister (BvdH) mitgegründet, der auch die Aktion „Stand up for love“ bundesweit organisiert hat.

