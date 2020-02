Mit "The Concert Show" hat die Musik der Serie "Game of Thrones" eine eigene Plattform bekommen. Bei der Veranstaltung am Freitag in der Sparkassen-Arena in Kiel präsentierten ein Orchester, ein Chor sowie Solokünstler die bekanntesten Melodien aus der TV-Reihe – begleitet von animierten Szenen.