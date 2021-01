Bänke und Cafés? Fehlanzeige. Zwischen Theodor-Heuss-Ring und Rondeel liegt in Kiel ein Wohngebiet, das 100.000 Quadratmeter umfasst. Das Projekt „Stadtnah in guter Nachbarschaft leben“ des Awo-Landesverbandes, gefördert von der Fernsehlotterie, möchte die Lebensqualität in dem Dreieck verbessern.