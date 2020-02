Schreck in der Abendstunde: Am Heidenberger Teich, direkt hinter der Kirche, sackte am Montagabend plötzlich die Erde ab. Seitdem klafft dort ein gut zwei bis drei Meter großes Loch – und das direkt neben dem Schulweg in Kiel-Mettenhof. Am Mittwoch soll der Schaden genauer untersucht werden.