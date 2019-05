Kiel

Die Tiefbauarbeiten an der B76-Auffahrt in Elmschenhagen (Fahrtrichtung Kiel) gehen in ihre letzte Runde. Dafür muss die Kreuzung Preetzer Straße/ Villacher Straße/ Wellseedamm umgebaut werden.

Die Kreuzung ist deshalb ab Montag, 20. Mai 2019, für gut drei Wochen bis voraussichtlich zum 13. Juni 2019 voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren, für den motorisierten Verkehr sind Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Während der Vollsperrung wird das Tiefbauamt Asphaltarbeiten auf der Preetzer Straße zwischen der Famila-Zufahrt und der B-76-Auffahrt ausführen. Die Asphaltierung war ursprünglich bereits für den Herbst 2018 vorgesehen und läuft jetzt von Sonntag, 2. Juni 2019, bis Dienstag, 4. Juni 2019. Dieser Abschnitt der Preetzer Straße ist dann drei Tage lang nicht befahrbar.

Nach dem 13. Juni 2019 sollen im Bereich der Anschlussstelle der B 76 zwar noch einige kleine Restarbeiten anstehen. Das Tiefbauamt ist aber zuversichtlich, dass sie auf den fließenden Verkehr nur geringen Einfluss nehmen werden.

