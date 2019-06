Kiel

Bei einem Auffahrunfall am Sonnabend wurde ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 76 zwischen einem Skoda-Pkw und einem Wohnmobil eingeklemmt. Mit Verletzungen am Bein kam der Mann in die Kieler Uni-Klinik. Die B76 war zwischen Altenhof und Neudorf-Bornstein von 10 bis 13 Uhr gesperrt.

Linksabbieger übersehen

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Skoda gegen 9.35 Uhr aus Richtung Kiel kommend nach links auf den Autoabstellplatz kurz vor Kiekut abbiegen. Der Motorradfahrer fuhr hinter dem Skoda und schaffte es, zu bremsen. Dem Mann am Steuer des Wohnmobils hinter dem Motorradfahrer gelang dies nicht. Er fuhr auf den Skoda auf. Beim Unfall wurden der Biker und seine Maschine zwischen Skoda und Wohnmobil eingeklemmt.

Mit dem Rettungswagen kam der Motorradfahrer in die Uni-Klinik. Die anderen Beteiligten - der Mann im Wohnmobil und mehrere Skoda-Insassen - wurden an der Unfallstelle versorgt.

Drei Stunden Straßensperrung

Aktive der Feuerwehr Aschau-Altenhof wurden um 9.52 Uhr alarmiert. Sie kümmerten sich um den ausgetretenen Treibstoff und verteilten Bindemittel. Die Polizei geht von einem Totalschaden am Motorrad aus. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Bis die Unfallstelle gegen 13 Uhr geräumt war, blieb die Bundesstraße 76 zwischen Neudorf-Bornstein und Altenhof komplett gesperrt.

Rainer Krüger/dpa