Der erste Neubau der Baugenossenschaft Mittelholstein in der Fontanestraße in Kiel mit 15 Wohneinheiten steht. 80 Kartons haben Petra und Klaus Held gepackt, die in die Hausnummer 5 einziehen. Das Besondere: Die BGM hatte ihre dortigen Mieter und Mieterinnen an der Quartiersentwicklung beteiligt.