In Kiels kommunaler Klinik sind 2021 so viele Kinder geboren wie sonst nirgends in Schleswig-Holstein. Das Städtische Krankenhaus kommt auf 1898 Geburten und kehrt damit auf den Spitzenplatz im landesweiten Ranking zurück. Lesen Sie, warum in Wahrheit sogar 1923 Kinder hier zur Welt gekommen sind.