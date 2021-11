Kiel

Linus ist satt und zufrieden. Damit auch andere Babys an einem warmen, geschützten Ort ihre Mahlzeiten bekommen, werden stillfreundliche Orte in Kiel gesucht. Den Auftakt ihrer Initiative macht die Stadt selbst: Bürgermeisterin Renate Treutel und Jugendamtsleiterin Marion Muerköster eröffneten am Montag einen Platz im Neuen Rathaus, an dem Mütter ihre Kinder ungestört und vor Blicken geschützt stillen können.

Wohin in Kiel, wenn das Baby schreit?

Wenn das Baby unterwegs vor Hunger schreit, sind Mütter in Kiel oft ratlos. „Dann kann man sich eigentlich nur draußen einen Platz zum Stillen suchen – auch wenn es kalt ist“, berichtet Neele Ferley (35). Die Mutter des fünf Monate alten Linus weiß ad hoc nur einen öffentlichen Ort in der Stadt, der explizit zum Stillen gedacht ist: „Der Stillraum im Sophienhof, und der ist absolut gruselig.“ Renate Treutel stimmt ihr zu: „Ich war schockiert, als ich hörte, dass Frauen in der Stadt keine Orte haben, wo sie ungestört stillen können. Ich dachte, das ist kein Problem mehr heutzutage.“

Jeder Vierte in Deutschland sieht das Stillen in der Öffentlichkeit kritisch

Ist es aber doch. Laut einer Studie im Auftrag des Bundesinstituts für Risikobewertung steht jede vierte Person dem Stillen im öffentlichen Raum zwiespältig oder ablehnend gegenüber. Neele Ferley berichtet aus ihrer Erfahrung, dass es vor allem ältere Männer sind oder Männer aus anderen Kulturen, die öffentliches Stillen nicht akzeptieren. Treutel befindet: „Es kann aber nicht sein, dass kleine Würmer Hunger schieben, nur weil Menschen noch nicht an den Anblick gewöhnt sind.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Meinung teilte auch die Ratsversammlung, als sie Ende 2019 die Initiative für stillfreundliche Orte auf den Weg brachte. Das Kieler Jugendamt richtete daraufhin den ersten stillfreundlichen Ort direkt vor ihren Bürotüren ein, nämlich im Wartebereich des Servicebüros Kindertagesbetreuung, dort also, wo Eltern ihren Nachwuchs zur Kita anmelden. Erst vor zwei Wochen ist hier auch eine Spielecke eröffnet worden, mit ausgemusterten Büchern der Stadtbibliothek, die die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen. Seit Montag können sich nebenan Mütter und ihre Säuglinge vor fremden Blicken schützen, denn der neue Stillbereich ist mit Schiebe- und Klapptüren aus Acrylmilchglas abtrennbar.

Diese stillfreundlichen Orte gibt es bereits in Kiel:

„Wir suchen Verbündete, die ebenfalls Stillecken anbieten“, lautet der Aufruf von Treutel. Bis jetzt haben sich weitere zehn Kieler Institutionen, Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Unternehmen als „Stillfreundlicher Ort“ registriert, darunter die Kieler Uni, die Ansgar-Apotheke, die Tanzschule Gmind und die Buchhandlung Hugendubel. Neue Orte können Anbieter unter www.kiel.de anmelden. Auf dieser Internet-Seite oder in der Kieler Familien-App erfahren Eltern auch, wo sich die stillfreundlichen Orte befinden.

Kiels Stillecken sind nicht nur für Mutter und Kind

Um Deutschland stillfreundlicher zu machen hat auch die Bundesregierung kürzlich eine nationale Strategie zur Stillförderung erarbeitet, darin geht es unter anderem ebenfalls um die Schaffung stillfreundlicher Orte. „Im Unterschied dazu, wollen wir in Kiel nicht ausschließlich Orte zum Stillen anbieten“, berichtet Jugendamtsleiterin Marion Muerköster. „Sondern es geht uns um den intimen Moment der Ruhe.“ Die stillfreundlichen Orte in Kiel, sind also nicht nur für stillende Mütter, sondern für alle, die ihre Kleinen gerne füttern wollen. Auch für Männer.