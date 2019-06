Kiel

Der Brite mit Wurzeln in Simbabwe studierte in London Maschinenbau. Nebenbei komponierte er jedoch als Singer/Songwriter eigene Lieder. Ein Freund von ihm war dermaßen begeistert von dem Stück „Call You Home“, dass er die Aufnahme auf einem Musikportal online stellte. In kürzester Zeit erhielt der Song mehr als eine Million Aufrufe.

Das war der Durchbruch. Von da an konzentrierte sich Kelvin Jones auf seine Musik, zog nach Berlin und unterschrieb bei einem großen Label. Im vergangenen Jahr erschien mit „Only Thing We Know“ eine gemeinsame Single mit den DJs und Produzenten Alle Farben und Younotus. Noch in diesem Jahr erscheint das zweite Album des 24-Jährigen.

Wenn Sie Kelvin Jones treffen möchten, rufen Sie am Montag um 15 Uhr an

