Die Badesituation an der Kiellinie bleibt unbefriedigend. Weil die Menschen wegen der Corona-Beschränkungen vor der einzigen offiziellen Schwimmstelle an der Promenade zum Teil Schlange stehen und zugleich viele Menschen an unerlaubten Stellen Abkühlung suchen, wächst der Druck auf die Verwaltung.

Von Niklas Wieczorek