Badeprobleme an der Förde - So ist die Stimmung an der Kiellinie

Das heiße Wetter setzt sich fort, die Kiellinie lockt täglich Tausende Menschen an. Dabei wächst der Unmut über die kaum vorhandenen Möglichkeiten zum Sprung ins kalte Wasser in Kiel. KN-online hat sich vor Ort umgehört.