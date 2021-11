Neumeimersdorf

Da haben die Kielerinnen und Kieler aber fleißig genascht und gleichzeitig etwas Gutes getan. 44.000 Muffin-Backwerke in Form einer Ente mit Zitronenguss gingen in den vergangenen Monaten in den Steiskal-Filialen über den Tresen. Bei jedem Kauf wanderten 25 Cent in den Spendentopf des Entenrennens. Jetzt konnten insgesamt 11.000 Euro übergeben werden. „Wir unterstützen die Aktion immer wieder gerne“, sagt Steiskal-Geschäftsführer Eckhardt Schütz. Zu helfen sei für sein Unternehmen ein Stück weit auch soziale Verantwortung. Die werden gerne übernommen, indem man solche Aktionen unterstütze.

„Das ist ein stolzer Betrag“, freute sich denn auch „Oberente a.D“ Marlis Halft vom Team der Lions-Clubs. „Super, dass uns Steiskal wie jedes Jahr unterstützt hat.“ Die Summe fließt nun zu den Spendengeldern, die durch den Verkauf der Quietsche-Enten zusammengekommen sind. Wie viel in diesem Jahr zusammengekommen sind, ist noch nicht klar. Die Endabrechnung läuft noch.

Ende November soll die Gesamtsumme an das „Leuchtturmprojekt mit Kulturherz“ der Akademien am Theater übergeben werden. In diesem Jahr gingen Anfang Oktober rund 9400 gelbe Gummienten für den guten Zweck zum traditionellen Entenrennen am Bootshafen an den Start. Organisiert wurde die Veranstaltung zum 15. Mal von den sechs Kieler Lions Clubs und deren Nachwuchsorganisation, den Leos. 2022 werden die Enten im August ins Wasser gelassen.