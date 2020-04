DJ legte zwei Stunden Musik auf

Kiel

Bestückt mit großen Lautsprechern, Musikanlage, Laserlichtern und Nebelmaschine spielte er zwei Stunden Musik für den gesamten Innenhof. Und das kam richtig gut an, wie Jubel und Applaus von vielen Balkonen und aus Fenstern bewiesen.

Die Idee hatte er schon länger in seinem Kopf

20 Jahre wohnt Stefan Böttcher mit Lebensgefährtin Manja Prange schon im Knooper Weg, Ecke Möllingstraße. Im zweiten Stock mit Balkon und Blick auf den großen Innenhof. Umschlossen wird der Hof von Mehrfamilienhäusern in der Möllingstraße, der Stiftstraße, dem Jungfernstieg und dem Knooper Weg. „Man sieht vom Balkon viele Nachbarn, kennt sich aber eigentlich nicht“, sagt Böttcher. Die Höfe ein wenig zu beleben, mit den Nachbarn zu grillen oder mal Federball zu spielen – die Idee hatte er schon länger in seinem Kopf. Doch neben seiner Arbeit in einem Autohaus sowie als DJ auf Firmenfeiern, Jubiläen und Geburtstagen hat der 48-Jährige das nie geschafft zu realisieren. Bis jetzt.

Anzeige

Mit Handzetteln informiert

„Ich wollte den Nachbarn etwas Gutes tun und mit ihnen gemeinsam – trotz Kontaktsperre – einen schönen Abend erleben – mit zwei Stunden guter Musik und guter Laune“, sagt Böttcher. Die Balkon-Disko hätte aber auch durchaus nach hinten losgehen können. Deshalb hatte Böttcher in allen Häusern rund um den Innenhof Handzettel verteilt, seine Aktion erklärt und per Mail um Musikwünsche gebeten. Und die kamen zahlreich – genau wie die lobenden Worte für die Balkon-Disko: „Wundervolle Idee“, „klasse Aktion“, „echt was Besonderes“ war da zu lesen.

Jubel aus allen Richtungen

Pünktlich um 21 Uhr versammelten sich die Nachbarschaft auf ihren – extra mit Lichterketten und Lampen geschmückten – Balkonen und an den Fenstern, um gemeinsam zu 80er-Jahre-Hits, Pop, Rock und Charts zu feiern. „Schön, dass ihr so zahlreich mitmacht“, bedankte sich Böttcher übers Mikrophon und der Jubel aus allen Richtungen zeigte, wie viele bei der spontanen Party dabei waren. „Die Aktion ist grandios“, fand auch Jörg Neubauer, der auf seinem Balkon mittanzte. Genau wie die Nachbarn Christiane und Alex, die sich über die Musik und den tollen Anblick freuten.

Zuhören schwenkten Lichter im Takt

In etlichen Wohnungen wurde im Funkeln von Böttchers Lasershow mitgetanzt. Die bekannten Refrains der „Chöre“ oder der „99 Luftballons“ tönten schön laut und oft schräg über den Innenhof. „Das war einfach nur gut“, freut sich auch Böttchers Lebensgefährtin Manja Prange. „Dass diese Aktion so gut ankommt, damit hätten wir absolut nicht gerechnet“, sagt Stefan Böttcher, der „richtig Gänsehaut bekam“, als beim Abschluss-Song „We are the world“ die Zuhörer ihre Handylichter im Takt schwenkten und Wunderkerzen entzündeten. Punkt 23 Uhr war Schluss – trotz der vielen und lauten Zugabe-Rufe. „Ein Nachbar hatte gemailt, dass er die Aktion gut findet, er aber Freitag früh arbeiten muss. Deswegen gibt es keine Verlängerung“, so Böttcher.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

„Nach diesem Erfolg können wir uns eine Wiederholung gut vorstellen“, sagt er. „Wer weiß, wie lange wir durch Corona noch zu Hause bleiben müssen.“ Für die Zuhörer wäre das kein Problem. „Die Balkon-Disko könnte er an allen Tagen machen die mit g enden und mittwochs“, schrieb eine Nachbarin, glücklich über den „wunderbaren Abend“. Zu Hause bleiben und trotzdem gemeinsam feiern – das ist auch in Corona-Zeiten möglich!

Mehr zu Kiel lesen Sie hier