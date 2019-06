Kiel

Für die Kieler Marineschlepper war der Koloss aus Spanien zu schwer und zu groß. Deshalb das sichere Einlaufmanöver der "Juan Carlos I" in den Händen der Kapitäne der Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK).

Liegeplatz im Tirpitzhafen in Kiel

Beim Leuchtturm Kiel in der Bucht übernahm die "Juan Carlos I" kurz nach 12 Uhr den Lotsen für die Einfahrt in die Förde. Draußen in der Bucht warteten auch die Schlepper "Kiel", "Stein“ und "Bülk". Zusammen mit Booten der Wasserschutzpolizei wurde die sichere Fahrt des grauen Giganten bis in die Wik sichergestellt.

Um 14 Uhr machte die "Juan Carlos I" im Tirpitzhafen an der Scheermole fest. Mit dem knapp 28.000 Tonnen verdrängenden Koloss erlebt Kiel den größten Marinebesuch seit dem US-Schlachtschiff "Iowa" im Juni 1989.

Manöver startet am Freitag

Die "Juan Carlos I" ist eines von 50 Schiffen und Booten, die bis Freitag in Kiel eintreffen. Sie werden am Wochenende von Kiel aus in das Manöver Baltops 2019 starten. Es ist das größte Seemanöver der Nato seit Jahren auf der Ostsee.

Nach einer Mitteilung der US Marine vom Dienstag werden zum Manöverbeginn am Freitag vor Kiel insgesamt 8600 Soldaten, 50 Schiffe, zwei U-Boote und 38 Luftfahrzeuge erwartet. Dazu gehören auch die Kampfjets vom Typ Harrier, die auf der "Juan Carlos I" stationiert sind.

Mit der "Juan Carlos I" trafen am Mittwoch auch die spanische Fregatte "Cristóbal Colón" sowie der finnische Minenleger "Hameenmaa" in der Landeshauptstadt Kiel ein. Außerdem sind zwei Zerstörer und ein Landungsschiff der US Marine sowie zwei Nato-Verbände auf dem Weg nach Kiel. Flaggschiff ist das amerikanische Führungsschiff "Mount Whitney", das bereits seit dem 31. Mai in Kiel liegt.