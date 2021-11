Krummbek/Kiel

Zitternd taucht Jona Schon (6) den Docht in eine Tonne mit flüssigem Wachs. Mareike van Aken (25) führt seine Hand. „Was müssen wir beim ersten Mal beachten?“, fragt sie. Und prompt beginnt Jona zu zählen: „Eins, zwei, drei, vier, fünf.“ Beim ersten Eintauchen soll der Docht sich nämlich fünf Sekunden lang mit Wachs vollsaugen.

„Balu und Du“ hat den Bürgerpreis Schleswig-Holsteins gewonnen

Jona und Mareike haben sich durch das Projekt „Balu und Du“ des DRK-Kreisverbands Kiel kennengelernt. Das Projekt ist Anfang November mit dem Bürgerpreis des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Es bringt Freiwillige im Alter von 17 bis 30 Jahren und Grundschulkinder zusammen. Die Kinder kommen häufig aus schwierigen Lebensumständen oder sind von Armut betroffen.

Einmal wöchentlich treffen sich die Ehrenamtlichen – auch Balus genannt – mit den Kindern – den sogenannten Moglis. Durch die gemeinsame Zeit, Gespräche und eine aktive Freizeitgestaltung sollen die Kinder in ihrer Entwicklung gefördert werden.

In der Krummbeker Kerzenscheune verbringen die Paare einen kreativen Nachmittag

Am Freitag treffen sich neun Paare in der Krummbeker Kerzenscheune zum Kerzenziehen. Jona ist ganz aufgeregt und hopst zwischen den Tonnen mit heißem Wachs herum. Er wedelt mit dem Finger und deutet durch den Raum. „Der Grüne ist da hinten, komm mal mit“, ruft er Mareike zu und flitzt durch das Gewimmel an Kindern, Erwachsenen und Equipment.

Jona schnappt sich das Holzgestell, an dem die Dochte befestigt sind. Mareike kommt hinterher, beugt sich nach unten und beobachtet Jona, während er die Dochte kurz in Wachs taucht. Noch ist die Kerze dünn wie ein Bleistift. Mareike hängt das Gestell an einen Haken zum Trocknen. Jona saust weiter zur nächsten Farbe: helles Rosa.

Ein Jahr lang treffen sich die „Balus“ und „Moglis“ einmal in der Woche

Erst seit sechs Wochen kennen sich Jona und Mareike. „Jona geht schnell auf Leute zu“, sagt Mareike. Dadurch konnten sich die beiden schnell kennenlernen. Die Ehrenamtlichen verpflichten sich, die Patenschaft für mindestens ein Jahr zu übernehmen und sich typischerweise wöchentlich zu treffen, denn nur mit der Zeit kann die Beziehung zwischen den „Moglis“ und „Balus“ wachsen.

Mareike von Aken (links) und Jona Schon haben den Nachmittag in der Kerzenscheune genossen. Sie nehmen nicht nur gute Erinnerungen mit nach Hause, sondern auch selbst gemachte Kerzen. Quelle: Daniela Weichselgartner

„Ich finde die Idee total schön, sich in einer besonderen Weise um die Kinder zu kümmern“, sagt Mareike. Sie studiert Lehramt an der Christian-Albrechts Universität zu Kiel und hat von „Balu und Du“ erfahren, als das Projekt in einer Vorlesung vorgestellt wurde.

Die Kinder erleben Dinge, die sie mit ihrer Familie nicht machen

Auch Emilia Bill (21) hat von „Balu und Du“ im Lehramtsstudium erfahren. Sie kümmert sich um Azad Mohamad Ali (9). Am liebsten bewegen sich die beiden draußen, denn im Alltag verbringt Azad viel Zeit drinnen. Besonders gerne fahren sie Fahrrad.

In der Kerzenscheune hat Azad seine Dochte aus den Augen verloren. Kerzen in bunten Farben baumeln über den Tonnen. Im Raum hängt der Duft von Wachs schwer in der Luft. Azad und Emilia inspizieren den Kerzenwald. Schließlich finden sie Azads hellrote Kerzen. Sie sind schon fingerdick. Azad taucht die Wachsstangen zur Hälfte in ein dunkleres Rot, sodass sich ein Farbübergang ergibt.

Azad Mohamad Ali macht Kerzen mit einem Farbübergang. Dafür taucht er nur den unteren Teil hellroter Kerzen in dunkleres Wachs. Quelle: Daniela Weichselgartner

Mit Emilia erlebt Azad einiges, was er mit seiner Familie sonst nicht macht. „Wir waren im Schrevenpark und im Kino“, sagt er. Oft schwärme Azad von den Treffen, erzählt Emilia. „Er freut sich sehr, dass er mal rauskommt“, sagt Emilia. Zu Hause hat Azad zwei kleine Geschwister, auf die er auch mal aufpasst. Vorgeschlagen werden können die Kinder von ihren Lehrkräften oder der Familie selbst.

Auch die jungen Erwachsenen profitieren von dem Projekt des DRK Kiel

Doch nicht nur die Kinder nehmen viel aus der gemeinsamen Zeit mit. Emilia hat gelernt, dass man mit Kindern oft Kompromisse eingehen muss. Und Mareike inspiriert die kindliche Sorglosigkeit, Kreativität und Unbefangenheit.

In Seminaren werden die Ehrenamtlichen auf die Treffen vorbereitet, sie notieren ihre Erlebnisse in einem Online-Tagebuch und treffen sich alle zwei Wochen mit anderen „Balus“, um sich auszutauschen.

Die Kerzen werden durch mehrmaliges Abtauchen in flüssiges Wachs dicker und dicker. Schließlich hängen die Kinder und ihre Patinnen und Paten die Wachsstangen zum Trocknen auf. „Schau mal, das sind meine“, ruft Jona stolz und zeigt nach oben zu zwei grünen Exemplaren. Auch wenn die Treffen mit Mareike immer Spaß machen, das Kerzenziehen heute fand er bisher am besten.