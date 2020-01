Die Tagesproduktion war gerade erst abgeschlossen, dann kam der Schock: In der Holzofenbäckerei Vorbeck in Kiel-Gaarden brach am Donnerstag gegen 21.30 Uhr ein Feuer aus, das zwar relativ schnell gelöscht war, aber die Feuerwehr trotzdem bis in den Freitagmorgen hinein beschäftigte.