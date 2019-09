Peter Gerb: Auf dem Vorfuß durchs Leben

Kiel

In der Beselerallee steht eine Bank mit einer merkwürdigen Aufschrift: „Wer einmal schreitet, marschiert nie wieder!“ Da sie außer dem Zusatz „Godo-Impuls“ keinen Hinweis auf den Schöpfer dieses Ausspruchs trägt, ahnt der Passant nicht, dass sich dieser in seiner unmittelbaren Nähe befindet. Denn die gegenüberliegende Villa birgt nicht nur das Atelier der Fotografin Ute Boeters, sondern auch die Praxis von Peter Greb.

Peter Greb wirkt wie ein Segelflugzeug unter Propellermaschinen

Der eindrucksvolle Zwei-Meter-Mann fällt nicht nur durch seinen langen Bart und Panama-Hut auf, wenn er im Viertel unterwegs ist. Durch seinen sanften Gang wirkt er zusätzlich ein bisschen wie ein Segelflugzeug unter Propellermaschinen. Denn während der Normalbürger bei jedem Schritt vergleichsweise ungefedert auf seiner Ferse landet, kommt der promovierte Mediziner seit fast vierzig Jahren sachte mit dem Vorfuß auf.

Warum? Mit dem Hackengang füge sich der Gehende mit jedem Schritt eine Selbstverletzung zu, antwortet Greb. Im übertragenen Sinne bedeute ein solcher Schritt zugleich einen Tritt in den eigenen Hintern.

Jahrzehnte lang war Greb mit seiner Theorie relativ allein auf weiter Flur. Heute aber könnte man ihn als Pionier einer Bewegung bezeichnen, die weltweit immer mehr Anhänger findet.

Spezialgeschäfte für Minimal-Schuhe sind immer verbreiteter

Bekannte Läufer wie der Besteller-Autor Christopher McDougall oder Koryphäen wie der Harvard-Professor Daniel Lieberman hinterfragen erfolgreich das Paradigma vom Hackengang im gut gepolsterten Schuh und empfehlen stattdessen Barfuß- und Vorfußlauf. Zugleich breiten sich Spezialgeschäfte für Minimal-Schuhe aus und immer häufiger begegnet man im Alltag Trägern der deutschen Leguano-Barfußschuhe mit ihren hochflexiblen, dünnen Sohlen.

„Die meisten Menschen laufen auch dann noch über die Hacken, wenn sie barfuß laufen“, kommentiert Peter Greb diesen Trend zu weniger Schuh, der ihn einerseits freut, ihm andererseits aber auch Sorge bereitet.

Denn wer im Minimal-Schuh weiter marschiere statt über den Vorfuß zu schreiten, intensiviere damit nicht nur die Erschütterung der Knochenkette, sondern auch die seiner eigenen Psyche: „Wenn wir beim Gehen den Vorfuß nach oben heben, machen wir damit eine Geste, die sagt, dass wir nicht fühlen wollen. Mit dieser Geste fängt der gesamte Hackengang an. Und der Auftritt mit der Hacke besagt dann: Ich will nicht wollen“, erläutert er seine ganzheitliche Sicht auf das Thema, das aufgrund seiner Tragweite wesentlich zur beklagenswerten Lage der Welt beitrage.

Peter Greb erläutert seine Theorie auf praktische Art

Wer erfahren will, ob der Fersenschritt tatsächlich solch weitreichende Folgen mit sich bringt, findet sich rasch Seite an Seite mit Peter Greb, der seine Theorie gerne praktisch erläutert. In bewusst vollführter Zeitlupe kommt einem der Auftritt der Ferse auf dem Boden tatsächlich ein wenig vor wie der Hammerschlag auf den Amboss. Umgekehrt scheint die Landung auf dem Vorfuß an unbeschwerte Kindertage zu erinnern.

Da der Mensch ein geborener Vorfußläufer sei, bestätigt Greb, würde das Kind seine ersten Schritte stets im Ballengang tun. Und dann? „Dann bekommt die Mutter Angst, dass etwas passieren könnte, was das Kind als eigene Verunsicherung empfindet. Und dann guckt es sich um und sieht nur Hackengänger um sich herum. Also stellt es sich um und imitiert den Hackengang“, erläutert Greb seine Theorie, die er schon bei Alfred Biolek vorgestellt und der inzwischen 80 „Godopäden“ ausgebildet hat.

Der Begriff verbindet das englische „Go!“ mit dem japanischen „Do“, was so viel wie Weg bedeutet. Greb hat ihn sich schützen lassen und hofft, dass der von ihm entdeckte Weg des Gehens für Erwachsene einmal so selbstverständlich sein wird, wie er es für Kinder ursprünglich ist. Derzeit arbeitet er an einem Dokumentarfilm über seinen eigenen Weg, den der Spruch auf der Bank in einem Satz zusammenfasst. „Die Bank vor dem Haus ist die größte Öffentlichkeit, die ich habe“, lacht Peter Greb beim Abschied und begleitet seinen Besucher noch mit ein paar tänzerischen Vorfußschritten die Beselerallee entlang.

