Die Postbank strafft ihr Filialnetz in Kiel weiter und zieht sich jetzt auch vom Ostufer zurück: Am 22. Januar wird die gut frequentierte Filiale im Karlstal 21 in Gaarden zum letzten Mal für ihre Kunden geöffnet sein. Ein Bank-Sprecher begründet die Entscheidung mit dem Verhalten der Kunden.