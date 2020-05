Zum Selbermachen: Kieler Barkeeper zeigen ihre Lieblingscocktails

Die Villa: "Gin Basil Smash"

1. Den Basilikum (10-15 Blätter) und Zuckersirup (2cl) in den Shaker geben und mit dem Stößel richtig gut "muddlen".

2. Zitronensaft (2cl), Gin (6cl) und eine handvoll Eiswürfel dazugeben und kräftig für 20 Sekunden shaken.

3. Den Inhalt des Shakers durch ein Barsieb und ein Feinsieb in ein Glas (im besten Falle ein 0,3l Tumbler) mit einigen Eiswürfeln abseihen.

4. Mit Basilikum dekorieren und zu Hause genießen!

Wer doch nicht selbst mixen mag: Die Villa hat auch einen Lieferservice und bringt Cocktails nach Hause.

Rezeptur:

6cl Dry Gin

3cl frischer Zitronensaft

2cl Zuckersirup

10-15 Basilikumblätter

Fynn, Bartender in der VILLA (Legienstraße 40), erklärt, wie ihr den Lieblingscocktail seiner Gäste zu Hause mixen könnt: den Gin Basil Smash! Quelle: Die Villa

Mango's: "Vodka Cooler"

Yannick Weiler vom Mango's hat einen Cocktail für zu Hause ausgesucht. Nötig sind nur ein paar Zutaten, die viele vielleicht schon zu Hause haben. Auch im Mango's wird dieser Cocktail oft geordert: der "Vodka Cooler".

Vodka, Zitronensaft und Rohrzuckersirup zusammen mit Eiswürfeln in einen Shaker geben und kräftig schütteln. Falls kein Shaker zur Hand ist, können die Zutaten auch in einem Glas mit einem Löffel kalt gerührt werden. Das Glas mit Ginger Ale auffüllen. Es ist wichtig, ohne Ginger Ale zu schütteln oder zu rühren, da sonst die Kohlensäure verloren geht. Zitronenscheiben mit ins Glas geben und schon ist der Sommercocktail fertig.

Rezeptur:

Eiswürfel

Vodka

Zitronensaft

Rohrzuckersirup

Ginger Ale

Yannick Weiler steht seit knapp fünf Jahren im Mango's (Alter Markt 18) hinter dem Tresen. Er sagt: "Ich vermisse die Arbeit, die Kollegen und unsere Gäste sehr." Quelle: Marc R. Hofmann

Cafe Bar Cultura: "Kielwasser" und "Orange Blue"

Micha Andrade aus der Bar Cultura Kiel hat gleich zwei fruchtige Eigenkreationen im Angebot.

"Ein Cocktail mit Bier?", ist hier die Frage. Wer sonst lieber beim Bier bleibt, sollte hier aufhorchen. Der Cocktail "Kielwasser" ist schon echt nordisch und wer dann auch noch den Geschmack von blauen Ice-Bonbons mag, der mixt sich die "Frische Brise" direkt ins Glas. Der Cocktail wird in einem Longdrink-Glas zubereitet. Das Glas mit Eiswürfeln füllen und die Zutaten in genau in der angegebenen Reihenfolge zu den Eiswürfeln geben.

Rezeptur:

15 cl Zitronenlimonade ( Sinalco od. Sprite)

2 cl Roses Lime Juice

20 cl König Pilsener od. Flens

4 cl Caribbean Cold As Ice Rum

Auch "Frische Zitrusfrüchte im Cocktail" sind bei seinen Gästen in der Bar Cultura Stadtteil Südfriedhof sehr beliebt, erzählt Barkeeper Micha Andrade. Den Cocktail "Orange Blue" beschreibt er als "detoxen mit Genuss". Die Orange vierteln und braunen Rohrzucker dazugeben. Die Zutaten im Shaker Stößeln. Anschließend das Crushed Ice dazugeben und mit weiteren Zutaten auffüllen. Alles im Cocktail-Shaker mixen und den "Blue Curacao on top" geben.

Rezeptur:

1/2 Orange vierteln

1 Teelöffel brauner Rohrzucker

5 cl Spitzmund Gin

2 cl Roses Lime Juice

6 cl Rauch Orangensaft

6 cl Beckers Mangonektar

0,5 cl Blue Curacao

Michael Andrade, Inhaber der Bar Cultura im Südfriedhof (Kirchhofallee 83), stellt zwei Cocktail-Eigenkreationen zum Nachmachen vor. "Allerdings brauchen die Herren dabei auf den allabendlichen Genuss Ihrer Hopfenkaltschorle nicht verzichten." Quelle: Frank Peter

Moralist: Strawberry Ingwer Limonade

Rezeptur:

1 Longdrink-Glas

Eiswürfel

2 cl frischen Limettensaft

4cl Erdbeerpüree (z.B. FinestCall Erdbeer)

Gingerbeer (z.b. Thomas Henry)

Minze (bei Bedarf Limette und Erdbeere)

Die "Strawberry Ingwer Limonade" ist alkoholfrei, kann jedoch mit einer Spirituose der Wahl aufgepeppt werden: Vodka, Rum, Gin, … Ganz, wie es schmeckt. Das Glas mit Eis füllen, danach Erdbeerpüree, den Limettensaft (und bei Bedarf die Spirituose) dazu geben. Das Glas wird nun mit Gingerbeer aufgefüllt. Anschließend mit einem langen Löffel am Glasrand entlang rühren. Zum Schluss die Minze am Glasrand anschlagen, um die Aromen freizusetzen und damit den Drink garnieren. Es können auch Erdbeeren und Limetten für die Garnitur verwendet werden.

Celina Bielstein aus der Moralist Bar (Holtenauer Straße 59) stellt die "Strawberry Ingwer Limonade" vor. Quelle: Lisa Nitzschke

