Weihnachtsmärkte haben zu viele Podeste

Winterreifen hat er nicht aufgezogen, sagt Kim Brüske mit einem Augenzwinkern. Die Reifen seines Rollstuhls seien eher vergleichbar mit denen von Mountainbikes und das ganze Jahr über im Einsatz. Jetzt in der Adventszeit kann ihn nur Glatteis ausbremsen, ansonsten ist der 30-jährige viel auf Tour. Für uns testet er auf den Weihnachtsmärkten der Innenstadt, wo er als Rolli-Fahrer gut durchkommt und wo es mit der Barrierefreiheit zu Ende ist.

Los geht es an der Ecke Ziegelteich die Holstenstraße hoch. Die Podeste, auf denen man leicht erhöht stehen und seinen Glühwein am Rand abstellen kann, sind für Kim nicht erreichbar. „Das sind gut 40 Zentimeter, da habe ich keine Chance.“ Auch für Leute mit Rollatoren, Kinderwagen oder Krücken wäre eine Rampe eine Erleichterung.

Überraschung beim aufgeschütteten Mulch - das Fahren ist hier kein Problem

Beim Toilettenhäuschen am Holstenplatz holt Kim seinen Euro-Schlüssel hervor, mit dem soll er jede öffentliche und barrierefreie Toilette aufschließen können. Das klappt hier auch – aber nur bis 19 Uhr. Dann werde die Tür mit einer Kette verhängt, erklärt die Dame vom Reinigungspersonal. Der Weihnachtsmarkt hat nach 19 Uhr aber noch geöffnet. Es ist mittlerweile 18 Uhr und der Weihnachtsmarkt ziemlich voll. Ein Stück weiter, auf der Fläche mit den leuchtenden Weihnachtskugeln, durch die man gehen kann, ist eine Art Mulch aufgekippt worden. „Das hätte ich jetzt nicht gedacht – hier kann ich ziemlich gut rüberrollen“, sagt Kim. Seine Räder sinken kaum ein, das Fahrgefühl ist nicht schlechter als auf Kopfsteinpflaster.

Ein paar Treppenstufen führen neben den großen Kugeln zu einem weiteren überdachten Podest. Hinter der Hütte existiert eine tadellose rote Rampe, flach genug, um bequem hochzufahren. „Vorne am Stand bei den Treppen hätte ich mir aber ein kleines Hinweisschild gewünscht, damit man weiß, dass hinten eine Rampe ist – die war recht versteckt, und die Wenigsten suchen so akribisch“, sagt Kim.

Rampen mit einer Kante sind kaum zu gebrauchen

Am Backhäuschen für die Kinder auf Höhe des Wellensteyn-Ladens führt eine Rampe in den Innenraum der Backstube – allerdings liegt diese nicht flach auf dem Boden auf, sondern hat eine Kante von knapp fünf Zentimetern. Genau davor liegt zudem eine gelbe Kabelbrücke quer zur Rampe.

„Das ist ein passendes Beispiel von gut gemeint, aber nicht gut umgesetzt“, sagt Kim. Sein Trittbrett, die Ablage für seine Füße, hängt nur drei Zentimeter über dem Boden. Fährt er über die gelbe Kabelbrücke, bleibt er vor der Kante der Rampe hängen. „Mir ist klar: Niemand, der das hier plant, will etwas Böses, und viele Maßnahmen sind auch gut gemeint – aber an solchen scheinbaren Kleinigkeiten scheitern dann viele, für die die Hilfe gedacht ist."

Stehtische könnten eine zweite Abstell-Ebene haben

Auf dem Asmus-Bremer-Platz entdeckt Kim neben den länglichen Holz-Stehtischen auch etwas niedrigere Stehtisch-Tonnen. „Hier komme ich deutlich besser ran als bei den hohen Tischen.“ Die großen Stehtische sind für ihn, aber auch für Kinder nicht erreichbar. „So eine kleine zweite Ebene wäre toll, wo ich auch etwas abstellen kann. Ein extra „Kindertisch“ müsste dann gar nicht sein – ich bin ja auch nicht nur mit anderen Rollifahrern unterwegs und könnte so zusammen mit meinen Kumpeln an einem Tisch stehen.“

Es geht weiter über den Rathausplatz. Die überdachte Stehfläche mit dem roten Teppich hat nirgends eine Rampe und ist so für Kim nicht zu erreichen. Die kleinen steinernen Treppenstufen weiter hinten auf dem Platz sind allesamt mit silbernen Rampen ausgestattet. Diese wackeln teils so sehr, dass manche Kinder ein Hüpf-Spiel darauf machen. Da helfen auch die schwarzen Matten nicht, die darübergelegt worden sind. Es fällt zudem auf, dass die meisten Fußgänger lieber die Rampe nehmen als die Treppe daneben. „Da ist der Übergang dann oft mit Leuten zugestellt“, sagt Kim. „Würde man die Rampe doppelt so breit aufstellen, könnten alle in beiden Richtungen aneinander vorbeigehen.“

