Umleitung am Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Suchsdorf: Wegen vorbereitenden Arbeiten für den Neubau der Levensauer Hochbrücke muss auf der südlichen Seite der obere Betriebsweg dauerhaft gesperrt werden. Während der werktäglichen Arbeit kann auch der Fußgängerweg direkt am Wasser nicht genutzt werden.