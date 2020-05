Schönberger Straße in Kiel wird gesperrt

Kiel

Die Bauarbeiten in der Schönberger Straße gehen in den letzten Bauabschnitt: Ab Freitag, 8. Mai, wird die Fahrbahn zwischen Kieler Kuhle (inklusive Knotenpunkt) und Kuchelstraße asphaltiert und markiert. Hierfür muss die Straße in beiden Fahrtrichtungen bis Montag, 11. Mai, 5 Uhr, voll gesperrt werden. Das teilte die Stadt Kiel am Dienstag mit.

Busse können Haltestellen nicht anfahren

Der Verkehr wird umgeleitet, auch die KVG ist davon betroffen. Die Bus-Linien 11 und 100 können die Haltestellen „Ellerbeker Markt“, „Kieler Kuhle“ und „Seefischmarkt“ nicht anfahren. Die Linie 11 fährt stattdessen zusätzlich die Haltestelle „Wischhofstraße“ der Linie 2 an. Für die Linie 100 werden auf der Rampe zum Ostring in Höhe Wischhofstraße für beide Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Gebäude der Schönberger Straße 117 bis 121 und der Kieler Kuhle 3 bis 7b sowie der Garagenhof hinter dem Rewe-Markt können in dieser Zeit von der Timkestraße aus angefahren werden. Dafür werden die Poller auf der Kieler Kuhle entfernt.

Alle Grundstücke sind während der Arbeiten zu Fuß und mit dem Fahrrad durchgehend erreichbar.

