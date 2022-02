Kiel

Die Holtenauer Straße ist jetzt eine Sackgasse. Vor dem Haus Nummer 257 in der Wik ist Schluss. Wer auf dem letzten Ende bis zur Baustelle nicht Anwohner ist, fährt besser schon am Belvedere links in die Paul-Fuß-Straße zum Westring oder spätestens dahinter links in die Hanssenstraße zur Projensdorfer Straße.

Das sind die Umleitungen für eine Baustelle, die die Auto fahrenden Kielerinnen und Kieler sowie Pendlerinnen und Pendler noch eine Weile ausbremsen wird. Etwa drei Wochen lang bleibt die Holtenauer Straße zwischen Haus Nummer 257 und Haus Nummer 279 voll gesperrt.

Vollsperrung in der Wik: Erneuerungsarbeiten sorgen dafür, dass die Holtenauer Straße dicht ist

Die Straße wird dort erneuert und mit einer Reihe von Mittelinseln für den kreuzenden Fußverkehr ausgestattet. Zeitgleich reparieren die Stadtwerke eine defekte Fernwärmeleitung, und die Stadtwerke Bremen erneuern die Straßenbeleuchtung.

Ab April oder Mai soll die Baustelle südlich bis an die Belvedere-Kreuzung und nördlich bis an die Mercatorstraße/Elendsredder gezogen werden. Für 2023 oder 2024 plant die Stadt eine Umgestaltung der kompletten Belvedere-Kreuzung.