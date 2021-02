Kiel

Der Leiter des städtischen Umweltschutzamtes, Andreas von der Heydt, informierte die Kommunalpolitiker umfassend über die Vorgänge auf dem Prüner Schlag.

Von der Heydt schilderte ökologisch dramatische Schäden durch die Abholzung von 6,3 Hektar Schutzfläche auf dem insgesamt 18 Hektar großen Areal.

Anzeige

So habe der Girlitz mit der Vernichtung von Nadelgehölzen seinen Lebensraum verloren. Dem Kammmolch seien seine Kleingewässer genommen worden.

Die Ausgleichsfläche sei ja gerade vorgesehen worden, „damit diese Tierarten sich auf der Fläche halten können“, beklagte der Amtsleiter. Er sprach von einem „Tötungsdelikt an bedrohten Tierarten“.

Es gab eine Abstimmung mit Höffner

Von der Heydt verwies auf ein Abstimmungsgespräch mit Höffners Baufirma Krieger Bau am 17. September 2020. Darin sei festgelegt worden, dass Hecken fachgerecht geschnitten und Brombeersträucher mit Feinschneidern sensibel entfernt werden dürften. Aber „es wurde viel zu großes Gerät verwendet“, so von der Heydt.

„Natürlich ist ein großer Schaden entstanden“, sagte er. 900 Meter Hecke, 50 Laub-, Nadel- und Obstbäume und viele Kleinstrukturen seien dem Kahlschlag zum Opfer gefallen.

In dem Abstimmungsgespräch vom September sei der Bauherr auch zu einer ökologischen Baubegleitung verpflichtet worden, berichtete von der Heydt. „Aus Sicht von Krieger hat es die auch gegeben.“ Aber das dafür vom Konzern beauftragte Büro sei gar nicht vor Ort gewesen. „Weder die fachliche Arbeit noch die ökologische Begleitung sind gelaufen.“

So flog der Frevel auf

Über den Beginn der Bauarbeiten auf dem Schutzstreifen habe Möbel Höffner die Verwaltung nicht wie üblich unterrichtet. Erst am 6. November sei einem städtischen Mitarbeiter die großflächige Abholzung aufgefallen. Er habe dem Umweltschutzamt am 9. November seine Beobachtung mitgeteilt.

Die Untere Naturschutzbehörde habe am 10. November den Kontakt zu Krieger gesucht, am 11. November das Areal besichtigt und am 12. November einen Forderungskatalog an die Unternehmensgruppe gesendet: Nachkartierung, Schadensbilanz, Aktualisierung des Bauplans, Wiedergutmachung der Schäden.

Ziel bleibe, so von der Heydt: „Die Erhaltung der ökologischen Funktion soll weiter möglich sein.“

Ausgleichsflächen sind nicht befristet

Der Umweltschutzamtsleiter wunderte sich über die Forderung von Umweltverbänden, die Ausgleichsflächen dürften nicht schon nach sieben Jahren ihren Schutzstatus verlieren. „Es gibt gar keine Befristung der Ausgleichsflächen“, sagte er. Höffner sei 20 Jahre lang zur Pflege der Schutzfläche verpflichtet, danach falle die Pflege der Stadt zu.

Stadtbaurätin Doris Grondke geriet unter Druck

In der anschließenden politischen Debatte geriet die Kieler Stadtbaurätin Doris Grondke massiv unter Druck wegen ihrer Informationspolitik. Viele Ratsleute warfen ihr Desinformation vor.

Der CDU-Baupolitiker Wolfgang Homeyer fragte: „Warum hat uns keiner darauf hingewiesen, dass das da so eskaliert ist?“ Die Verwaltungsspitze sei „völlig untergetaucht“, sagte der Ratsherr. „Wir hören dazu wochenlang nichts vom Herrn Oberbürgermeister.“ Homeyer kündigte einen Fragenkatalog an die Verwaltungsspitze an.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wies den Vorwurf noch am Abend zurück. Er habe sich in den Kieler Nachrichten ausführlich zu allen Fragen geäußert und sich dort dafür entschuldigt, die Öffentlichkeit nicht bereits im November informiert zu haben, ließ er eine Sprecherin mitteilen. Außerdem habe er die Strafanzeige gegen Höffner veranlasst.

Doris Grondke: Schaden wurde nicht von der Verwaltung angerichtet

Grondke versuchte immer wieder, die Sprachregelung der Verwaltung zu platzieren: „Der Schaden wurde nicht durch die Verwaltung verursacht, sondern durch den Investor.“

Homeyer konterte: „Das bestreitet ja auch niemand.“ Aber die Verwaltung habe ihre Informationspflicht gegenüber der Selbstverwaltung verletzt.

Grondke argumentierte etwas lässig: „Das Kind war ja schon in den Brunnen gefallen.“ Eine Information an die Kommunalpolitik hätte an dem Schaden nichts geändert. Mehrere Ratsleute verbaten sich derlei Missachtung. Schließlich bat Grondke um Entschuldigung für ihre mangelhafte Kommunikation: „Es tut mir leid.“ Sie gelobte Besserung.

Höffner-Absage sorgt für Empörung im Bauausschuss

Für Empörung sorgte im Ausschuss allenthalben, dass Konzernherr Kurt Krieger und Höffner-Geschäftsführerin Edda Metz ihre Teilnahme an der Sitzung via Videoschalte am Vormittag kurzfristig abgesagt hatten. Sie begründeten das mit den staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Höffner.

CDU-Ratsherr Florian Weigel sagte, mit der Absage habe Höffner „das letzte Vertrauen verspielt“.