Die Freude am Schrauben hat er einfach in sich. Hans-Ulrich Stangen ist die Vielseitigkeit in Person, wenn es um Dinge geht, die im Haus oder darum herum zu tun sind. Kein Wunder also, dass Stangen zur Erstbesetzung des Reparaturcafés Gaarden gehört, das am 16. November fünfjähriges Bestehen feiert.