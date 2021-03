Die Förde-Stadt will in Zukunft ganz oben genauer hinschauen: So soll Kiel nach dem Willen des Bauausschusses bald eine neue Hochhausleitlinie erhalten. Das Gremium winkte das Papier Richtung Ratsversammlung durch. Darin zu finden sind mögliche Standorte und Wege zu neuen Hochhäusern in Kiel.