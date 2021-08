Kiel

Aufatmen im Bauausschuss: Doris Grondke ist im Urlaub. Die Stadtbaurätin wird an der ersten Sitzung des Ratsgremiums nach der Sommerpause am Donnerstag ab 17 Uhr nicht teilnehmen – zur Erleichterung der meisten Ausschussmitglieder.

Die Unzufriedenheit über den Umgang der Stadträtin mit der Selbstverwaltung ist so groß, dass Mitglieder des Bauausschusses sich in der Sommerpause zu einer beispiellosen nichtöffentlichen Sondersitzung getroffen haben. Einziges Thema: Doris Grondke.

Doris Grondke dominiert die Tagesordnung

Hintergrund: Sitzungen des Bauausschusses dauern nicht selten bis nach 22 Uhr, zuletzt sogar nach 23 Uhr, weil die Stadtbaurätin die Tagesordnung dominiert. Der Vorwurf: Grondke thematisiert Nebensächlichkeiten, lässt ihre Leute langatmig referieren und Präsentationen in Überlänge halten. „Es nervt“, sagt die Ausschussvorsitzende Sigrid Schröter (CDU). „Doris Grondke schießt wirklich übers Ziel hinaus.“ Der grüne Baupolitiker Arne Stenger pflichtet bei: „Grondke überfordert das Ehrenamt.“ Der Linke Detlef Bautz-Emmerich ahnt warum: Sie habe bei Möbel Höffner Fehler gemacht „und ist jetzt in Panik.“

Tatsächlich hatte Grondke der Politik und der Öffentlichkeit Informationen über den Umweltfrevel auf dem Höffner-Gelände am Prüner Schlag monatelang vorenthalten. Ihre Begründung: Der Schaden sei ja schon eingetreten, da hätte eine Information darüber nichts geheilt. Das kam in der Selbstverwaltung nicht gut an.

Vorschläge zur Straffung der Ausschusssitzungen

Im Protokoll der informellen Sondersitzung sind vier Vorschläge zur Straffung der Sitzungen festgehalten: weniger Vorträge, Präsentationen nur noch auf gemeinsamen Sondersitzungen zuständiger Ausschüsse, Verwaltungsvorlagen bis spätestens vier Tage vor der Ausschusssitzung. Der vierte Vorschlag hat es in sich: „Mitglieder wünschen sich wieder regelmäßige Vorbesprechungen bei der Baudezernentin.“ Der Vorwurf: Jenseits der Ausschusssitzungen vermeide Grondke den Austausch mit der Politik, versäume Termine, tauche ab. Schröter: „Sie geht lieber auf Einweihungen.“

Nicht nur mangelndes Gespür für Politik, sondern auch für Verwaltung wird der Architektin Grondke vorgeworfen. In ihrem Dezernat gehe es drunter und drüber, sagen Kritiker. Die Fluktuation sei extrem, Mitarbeiter würden reihenweise krank, Amtsleiter nähmen die Chefin nicht mehr ernst. Grondkes Dezernat liefere kaum Ergebnisse. „Saniert doch wenigstens mal eine einzige Schule zu Ende“, bittet der SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt fast flehentlich. Eine Insiderin aus der Verwaltung berichtet: „In der Verwaltung werden die Tage bis zum Ende ihrer Amtszeit gezählt, und in der Politik braucht sie sich keine Hoffnungen auf eine Wiederwahl zu machen.“

CDU-Ratsleute erwägen vorzeitige Abwahl

Die Ausschussvorsitzende Schröter nennt die Stadträtin „unsicher“, „ängstlich“, „schwierig“ und „wirklich anstrengend“. Schröter: „Ich habe die Stadtbaurätin 2017 selbst mit ausgewählt und bin jetzt sehr enttäuscht.“ Einige Mitglieder der CDU-Ratsfraktion haben nach Informationen der Kieler Nachrichten sogar eine vorzeitige Abwahl der Stadträtin erwogen. Der Vorstoß scheiterte dem Vernehmen nach an der Friedfertigkeit des Fraktionsvorsitzenden Rainer Kreutz und an der Einsicht, für eine Abwahl keine Mehrheit im Rat zu bekommen.

Die Mehrheitsfraktionen von SPD und Grünen halten ihre schützende Hand über die Dezernentin. Die Grünen spekulieren dem Vernehmen nach darauf, gestärkt aus der Kommunalwahl 2023 hervorzugehen und dann Anspruch auf Grondkes Nachfolge zu erheben. Ihre Amtszeit endet kurz darauf. Der Grüne Stenger will das so nicht bestätigen. Er räumt aber ein, dass die Grünen sich Gedanken darüber machten, Grondkes Stadtratsstelle 2022 neu auszuschreiben. Auch über ein eigenständiges Umweltdezernat werde zu reden sein.

Doris Grondke selbst ist für eine Stellungnahme derzeit nicht zu erreichen. Sie ist im Urlaub.