Der Bauern- und Regionalmarkt in der Innenstadt wird an diesem Wochenende kleiner ausfallen. Wegen der Corona-Pandemie können von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr lediglich 30 verschiedene Stände ihre Spezialitäten präsentieren. „In den vergangenen Jahren hatten wir bis zu 50, die dicht an dicht standen“, erklärt Projektleiterin Alisa Goetzke. „Eigentlich ist unser Markt immer sehr bunt. In diesem Jahr reduzieren wir es auf das Notwendigste“, bedauert Goetzke. Der Streichelzoo und zahlreiche Spiele für Kinder können beispielsweise nicht angeboten werden.

Holstenplatz in Kiel wird eingezäunt

Auch darf nur eine begrenzte Besucherzahl gleichzeitig die einzelnen Märkte betreten. An den Eingängen stehen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die die Eingänge kontrollieren. Beispielsweise dürfen auf den Holstenplatz nur 250 Gäste gleichzeitig. Er wird komplett eingezäunt werden, damit der Überblick behalten werden kann. Feste Ein- und Ausgänge sollen garantieren, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Der Asmus-Bremer-Platz hingegen wird lediglich mit Strohballen abgegrenzt. „Wir wollten dort den Marktcharakter beibehalten“, erklärt Goetzke. Im Vorfeld des Marktes gab es einen Streit zwischen der Kiel-Marketing, Gewerkschaft und Kirche, ob die Geschäfte am Sonntag geöffnet werden dürfen.

Ampelsystem zeigt, wie voll die Märkte sind

Damit die Besucher aber nicht vor einem verschlossenen Eingang stehen, bietet die Stadt auf ihrer Internetseite ein Ampelsystem an. „Grün bedeutet, dass noch Platz auf dem Markt ist, bei Orange ist schon recht viel los und bei Rot ist der Platz voll“, sagt Goetzke. Registrieren müssen sich die Besucher nicht. Es gibt keine Pflicht, eine Maske zu tragen. Desinfektionsmittel für die Hände wird es auf allen Märkten geben.

Landjugend Flintbek stellt die großen Maschinen vor

Auf regionale Produkte an Fleisch- und Wurstständen sowie Käsespezialitäten und Marmelade auf dem Holstenplatz können sich die Besucher dennoch freuen. Erbsensuppe oder Holsteiner Pulled Pork wird auf dem Asmus-Bremer-Platz angeboten. Auf dem Europaplatz werden Oldtimer-Traktoren ausgestellt und ein Einblick in die Landwirtschaft gewährt. Ein Highlight in diesem Jahr sind die großen Landmaschinen, die die Landjugend Flintbek auf dem Alten Markt vorstellt.

Die Geschäfte in der Stadt werden anlässlich des Feiertages am Sonnabend geschlossen bleiben. Zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. Oktober öffnen sie dagegen von 13 bis 18 Uhr in der Wik, in der Holtenauer Straße und der Innenstadt. Auch der Citti-Park hat am Sonntag ab 13 Uhr geöffnet.

