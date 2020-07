Wo gibt es noch Baugrundstücke in Kiel?

Kiel

Ja, auch die Landeshauptstadt Kiel arbeitet an klassischen Neubaugebieten: Zwei an der Zahl sind es, in zwei sehr unterschiedlichen Lagen und sehr unterschiedlicher Größen. Das Baugebiet Rotenbek liegt in Suchsdorf-Süd. Nach dem letzten Planungsstand sollen dort 44 Wohneinheiten in Form von acht Doppel- und 18 Reihenhäusern sowie 18 Geschosswohnungen entstehen. Noch 2020 erarbeitet die Verwaltung ein Baustellenverkehrskonzept. Und auch die Vergabe der Grundstücke wird über die städtische Wohnungsbaugesellschaft Kiwog erfolgen: Denn das Baugebiet Rotenbek soll mindestens 30 Prozent geförderten Wohnungsbau bereithalten.

Im Kieler Süden sollen Hunderte Häuser entstehen

Größer geht es im Kieler Süden zu: Zwischen Moorsee und Meimersdorf sind derzeit noch 60 Hektar für Wohnungsbau und 40 Hektar für Gewerbe vorgesehen – von 1600 Wohneinheiten, davon jeweils rund 250 in Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sowie an die 900 Wohnungen im Geschossbau, war zuletzt die Rede. Für jenes "Stadt-Dorf" könnten in etwa zwei Jahren die Bagger anrollen, ab 2023 der Hochbau beginnen. Derzeit laufen laut Stadt Kiel abschließende Verhandlungen zwischen den Investoren und der Verwaltung, um Energiekonzept, Gestaltung sowie Infrastruktur wie Kitas und Schulen abzustimmen.

Neubaugebiete sind das eine, aber es ginge auch eine Nummer kleiner. Helfen könnte der Kieler Wohnbauflächenatlas, den die Verwaltung 2017 erstellte. Darin hat die Stadt jene Grundstücke gelistet, die potenziell für eine Bebauung infrage kommen: Auf etwas mehr als 30 privaten und zehn städtischen Flächen besteht demnach derzeit noch die Möglichkeit für insgesamt 125 Wohneinheiten in Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Doch häufig limitieren Altlasten oder Erschließungsprobleme die Umsetzung. "Es ist somit festzuhalten, dass derzeit ein geringes Potenzial für Einfamilienhäuser besteht", so die Verwaltung.

Bauen in Schleswig-Holstein : Kiel ist bereits dicht bebaut

Wie sieht es auf bereits bebauten Grundstücken aus, wie häufig böten sich Möglichkeiten für eine sogenannte Nachverdichtung? Die Stadt macht nicht so viel Hoffnung. " Kiel hat als Großstadt insgesamt sehr wenig Fläche zur baulichen Entwicklung zur Verfügung", sagt Stadtbaurätin Doris Grondke. Die Zahlen: Im Vergleich zu Städten mit ähnlicher Einwohnerzahl wie Lübeck, Braunschweig, Rostock oder Magdeburg hat Kiel mit 11.865 Hektar das kleinste Stadtgebiet – entsprechend sind bereits 40 Prozent Kiels besiedelt, während die Zahl in den anderen Städten zwischen 28 und 36 Prozent liegt.

Auch die reine Wohnbaufläche ist in Kiel bereits bei 18 Prozent, in Rostock dagegen erst bei 7,5 Prozent – wobei dort mutmaßlich mehr Geschosswohnungen eine Rolle spielen. "Wir nutzen diese knappe Fläche im Vergleich zu anderen Städten überdurchschnittlich für Wohnungsbau und bauen vergleichsweise dicht", sagt Grondke – und sie ergänzt: "Die Bauvorhaben stehen im unmittelbaren Kontext der Urbanität." Die Stadt setze im Wohnmix derzeit vor allem auf bezahlbaren Wohnraum, wobei auch das Eigentum im Geschosswohnungsbau eine große Rolle spielt.

Es geht schnell ums Bauen in Schleswig-Holstein

Fragend bleibt dabei vor allem jene Bevölkerung zurück, die auf Einfamilienhäuser setzen will – und zwangsläufig weitet sich der Blick ins Umland. Kiel stehe in Abstimmung mit den Nachbargemeinden, heißt es von der Verwaltung. Es handele sich um einen regionalen Wohnungsmarkt, der nicht an Stadt- und Gemeindegrenzen Halt macht: Bauen in Schleswig-Holstein ist schnell das Thema. Die Verwaltung betont, eigene Angebote zu machen, aber zugleich auf die Verflechtung mit dem Umland zu setzen – vor allem, wenn das Pendeln umweltfreundlich ist und den Stadtverkehr nicht überlaste. Die Last in Kiel tragen dann die Kieler und die Pendler gleichermaßen.

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.