Lockdown in SH - Baumärkte in Kiel bieten Online-Verkauf und Abholservice an

Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass auch Baumärkte schließen müssen. Doch trotz des Shutdowns können die Fachmärkte weiterhin Schrauben, Farben, Lampen oder Werkzeuge verkaufen - auch Geschäfte in Kiel machen mit. Nach vorheriger Bestellung kann die Ware im Laden abgeholt werden.