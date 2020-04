Und was kaufen Sie so vor Ostern im Baumarkt ein?

Kiel

Vor Bauhaus an der Gutenbergstraße in Kiel reihen sich die Kunden vor der Eingangstür in einer rund 100 Meter langen Menschenkette auf, die sehr durchlässig ist – der Mindestabstand von 1,50 Meter wird strikt eingehalten. In der Schlange steht auch Nils Wolpers. Der Kieler will einen Swimmingpool für seinen Garten kaufen. Außerdem braucht er noch Blumen und hofft auf Pflanzenerde. „Aber die ist momentan in etwa so schwer zu bekommen wie Toilettenpapier“, sagt er mit einem Lachen.

Der Kauf des Pools sei nicht keine spontane Entscheidung gewesen, sondern schon länger angedacht. Nun, über die Feiertage, und da das Wetter immer besser wird, ist endlich Zeit für die Neuanschaffung. Das Warten in der Schlange stört Wolpers nicht. Es geht auch schneller als gedacht, die Menschenreihe ist zwar lang, das Anstehen dauert aber kaum zehn Minuten. Im Bauhaus gibt es einen fliegenden Wechsel, verlässt ein Kunde den Markt, darf ein anderer hinein.

Anzeige

Kaputter Spaten muss ersetzt werden

Auch Julian und Alena stehen an. Das Paar kommt gerade von einer Weltreise zurück. Ihre letzte Station war Kanada. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland haben sie sich in eine 14-tägige Selbstisolation begeben und sind vorerst bei Freunden eingezogen. Der Karsamstag ist der erste Tag, an dem sie wieder hinaus dürfen.

„Wir haben bei den Freunden im Garten geholfen und dabei einen Sparten kaputt gemacht. Den ersetzen wir jetzt“, erzählen sie. Außerdem ist einiges in ihrer Wohnung zu tun. Nach der langen Reise stehen Ausbesserungsarbeiten an.

Ihren Einkauf hinter sich hat bereits Katrin Hammerich. Aus ihrem Einkaufswagen lädt sie Pflanzen, Sanitärsilikon und Fliesenlack in den Kofferraum ihres Autos. „Wir sind gerade dabei unser Bad zu renovieren“, sagt sie. Die Renovierung sei schon länger geplant gewesen, aber der Familie hat immer die Zeit gefehlt. Die Feiertage sollen nun genutzt werden, um die Arbeiten abzuschließen.

Security-Mitarbeiter mit Handzähler

Nicht nur beim Bauhaus an der Gutenbergstraße wird der Einlass der Kunden reguliert. Beim gegenüberliegenden Rewe-Supermarkt steht ein Mitarbeiter einer Security-Firma und klickt regelmäßig auf einen Handzähler. Wenn fünf Kunden den Laden verlassen haben, dürfen fünf neue hinein.

Lesen Sie auch: Großer Andrang zu Ostern - viel los auf dem Kieler Wochenmarkt

Auch hier zieht sich das Warten nicht sehr lange hin, sehr zur Freude eines Kunden, der fluchend an der Schlange vorbeistapft und dann doch merkt, dass er sehr schnell in den Supermarkt eingelassen wird. Er schafft es sogar nicht mehr, seine Zigarette aufzurauchen, die er sich beim Anstellen angezündet hat.

Unterschiedlich voll Supermärkte in Kiel

Im Kieler Stadtgebiet sind an diesem Karsamstag die Supermärkte unterschiedlich stark frequentiert. Während es im Citti-Park gerade vormittags sehr voll wurde und auch in Suchsdorf der Einlass der Kunden vom Wachpersonal geregelt wurde, hielten sich der Ansturm auf Supermärkte in Friedrichsort und Schilksee in Grenzen.

Das berichten Tobias Güttler und Andrea Plochmann. Das Paar übernimmt sein Beginn der Corona-Einschränkungen in Kiel Einkäufe für ältere Menschen. Vier Haushalte versorgen sie seitdem regelmäßig in Friedrichsort und Schilksee. Da sie seit vier Wochen jeden Sonnabend in den Supermärkten der nördlichen Stadtteile unterwegs sind, um die Besorgungen zu erledigen, haben sie gute Vergleichswerte. „In Friedrichsort war es etwas voll als sonst, in Schilksee war es wie immer“, erzählt Güttler über die Erfahrungen am Karsamstag.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.