Kiel

Auf dem 6.600 Quadratmeter großen Grundstück in der Straße An der Holsatiamühle in direkter Uferlage sollen zwei Gebäude mit rund 12.500 Quadratmeter Bruttogrundfläche entstehen. Neben einer Wohnnutzung sind auch Gewerbeflächen geplant. Alle Wohnungen - zwischen 1,5 und 4 Zimmern - verfügen über einen nach Süden ausgerichteten Freisitz mit Blick auf das Wasser. Dazu kommen im Erdgeschoss, mit direkter Anbindung an die Uferpromenade, Räume für gewerbliche und gastronomische Zwecke.

„Mit der Bebauung der jahrelang ungenutzten Brachfläche haben wir die Möglichkeit, das Areal wieder zum Leben zu erwecken“, sagt Susanne Gräff, Geschäftsführerin des zuständigen Projektentwicklers Evoreal. „Durch die Verbindung der bestehenden Promenade mit dem Neubau schaffen wir zudem neue Flächen für die Außengastronomie und somit zusätzliche Aufenthaltsqualitäten für die Kielerinnen und Kieler.“ Die 6- und 7-geschossigen Gebäude sind durch helle Fassaden mit verglasten Loggien geprägt und verfügen über jeweils ein eigenständiges Untergeschoss, in dem Parkplätze geplant sind.

Zustimmung von der Stadt

Seine Planungen hat Evoreal bereits dem Kieler Beirat für Stadtgestaltung vorgestellt. „Das Projekt beinhaltet zwei wesentliche Stadtbausteine, die den Standort stark aufwerten“, sagt Stadtbaurätin Doris Grondke. „Die Gebäudekubaturen sind so gewählt, dass sie sich positiv auf die Freiraumgestaltung zwischen den Baukörpern und entlang der Kaikante auswirken und so die Schwentine-Mündung neu beleben. Die leicht unterschiedliche Gestaltung der beiden Hauptbaukörper in ihrer Baustruktur und Materialität sowie der Umgang mit der Topografie überzeugt.“ Auch der städtische Baudirektor Thomas Stüber glaubt, dass das Projekt den Stadtteil beleben wird. „Die geplante Bebauung mit den angestrebten Nutzungen wird diesen bereits wertvollen Bereich der Schwentine-Mündung städtebaulich ergänzen.“