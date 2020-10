Es ist ein weiterer Schritt im gigantischen Neubauprojekt des UKSH: An der Feldstraße entsteht ein neues Laborzentrum. UKSH-Vorstandschef Jens Scholz und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) setzten am Montag den ersten Spatenstich. Zwei weitere Gebäude sollen an dem Standort folgen.