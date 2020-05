Hof Hammer: Warten auf die Genehmigung

Kiel

„Wir warten täglich auf den Bescheid“, sagt Projektleiter Gerd Goldammer, der im Auftrag des Rendsburger Investoren Michael Demandt für Hof Hammer zuständig ist. Seitens des Bauherrn „scharren schon alle mit den Hufen“, versichert Goldammer. Dabei ist nach den Worten des Ingenieurs weder die aktuelle Viruskrise noch die Baukonjunktur ein Problem, weil Demandt über ein eigenes Bauunternehmen mit 50 durchweg gesunden Arbeitskräften verfügt.

Etwas anders sieht es auf der formalen Ebene aus, denn für die erforderliche Baugenehmigung fehlt es offenbar noch an einigen Details. „Da laufen Gespräche, an denen ich selber aber nicht beteiligt bin“, erläutert Goldammer. Worum es konkret geht, ist zwar nicht zu erfahren, kein Geheimnis ist aber, dass sich der Ortsbeirat zuletzt immer wieder kritisch wegen des schleppenden Fortgangs dieses Projekts geäußert hatte.

Anzeige

Alle Beteiligten trafen sich im Rathaus

Genau dieses Unbehagen war nach Informationen unserer Zeitung kurz vor den Corona-Beschränkungen Thema eines Treffens, zu dem Vertreter aller maßgeblichen Seiten im Kieler Rathaus zusammenkamen. Über den Inhalt sei Stillschweigen vereinbart worden, doch sei der kleine Krisengipfel „sehr lösungsorientiert“ verlaufen, heißt es in der Stadtverwaltung.

Weitere KN+ Artikel

In diese Tonart stimmt auch der Projektentwickler ein. Zwar warte man sehnlich auf grünes Licht, doch bedeutet diese Ungeduld „keinen Vorwurf an die Behörde“, betont Gerd Goldammer. Noch möglich ist immerhin der Anfang des Jahres für April oder Mai ins Auge gefasste Baubeginn fürs Haus der Stiftung Drachensee.

Altbestand abgerissen, Baufelder vorbereitet

Übergangsweise sind die 14 von der Stiftung betreuten Frauen und Männer kurz vor Jahresfrist in zwei nicht zum Abbruch vorgesehene Häuser am Waldrand umgezogen, der Ersatzbau mit dann 20 Wohnungen könnte demnach Mitte 2021 bezogen werden.

Auch verschiedene andere Gebäude aus dem Altbestand sind inzwischen abgerissen und die Baufelder entsprechend vorbereitet. Im Herbst könnte nach Planung von Demandt dann die Errichtung eines weiteren Gebäudes auf einer Parzelle schräg gegenüber vom Herrenhaus zum Eiderbrook hin starten.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Denkmalschutz: Gespräche mit der Behörde

Ein blaues Dach aus Kunststofffolie hat derweil die Kate gleich vorne an der Zufahrt bekommen. In dem denkmalgeschützten Gebäude soll einmal das Quartiersmanagement für das Gebiet mit seinen etwa 160 Wohneinheiten entstehen. In welcher Form das möglich ist, wird derzeit mit den Zuständigen der Denkmalschutzbehörden diskutiert.

Gerne, so Gerd Goldammer, würden er selbst und Michael Demandt auch den Ortsbeirat Russee/Hammer/Demühlen aus erster Hand über den Stand der Dinge informieren. Wie bereits für den März und den April ist jedoch auch die Mai-Sitzung der Stadtteilvertretung aus bekannten Gründen abgesagt worden, sodass frühestens für Juni mit einer entsprechenden Präsentation zu rechnen ist.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: